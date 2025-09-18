Під час візиту Дональда Трампа та його дружини Меланії до Великої Британії, король Чарльз ІІІ та королева Каміла влаштували державну вечерю, тобто бенкет на честь президента і першої леді США. На частуванні було 160 гостей.

Фанфари, вишукані вбрання, королівські тости та виняткове меню – все це саме про королівський бенкет. Яким було меню на цьому заході – розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Чим частували на королівському бенкеті?

Вишукана вечеря відбувалася у Залі Святого Георгія у Віндзорському замку. Головними гостями, звісно, були королівська родина, Дональд Трамп, його дружина Меланія та донька Тіфані. Проте, як зауважують медіа, бракувало зірок, які традиційно відвідують такі заходи – Девід Бекхем чи Елтон Джон, наприклад. Проте на бенкеті були керівник Apple Тім Кук, магнат Руперт Мердок та представники американської адміністрації, прем'єр-міністр Великої Британії з дружиною та його радник й інші поважні гості. Загалом присутні були 160 осіб.



Дональд Трамп на бенкеті на свою честь / Фото PA Media

Для сервірування столів у залі, яка, як зауважують в BBC, схожа на залу Гоґвортса із фільмів про Гаррі Поттера, використали понад 1 400 приборів. Зокрема для кожного з гостей підготувати по 5 бокалів.

Меню було вишуканим та укладеним французькою мовою. Гостям бенкету пропонували такі страви:

Панна-котта з гемпширським крес-салатом, пармезановим печивом і салатом із перепелиних яєць;

Органічна куряча балотіна по-норфолкськи, загорнута в кабачки з чебрецем і пікантним соусом;

Ванільне морозиво-бомбе з малиновим сорбетом із Кентіша та злегка відвареними сливами сорту Вікторія.

Також була винна карта та особливі напої. Наприклад, вінтажний портвейн 1945 року як символ того, що Дональд Трамп був 45-м президентом США та коньяк 1912 року – року народження матері президента США.

Що варто знати про королівський бенкет?