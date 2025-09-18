Майже як у Гоґвортсі: які страви подавали на королівському бенкеті на честь Трампа
- На королівському бенкеті на честь Трампа подали панна-котту з крес-салатом, курячу балотіну по-норфолкськи та ванільне морозиво-бомбе.
- Серед напоїв були вінтажний портвейн 1945 року та коньяк 1912 року.
Під час візиту Дональда Трампа та його дружини Меланії до Великої Британії, король Чарльз ІІІ та королева Каміла влаштували державну вечерю, тобто бенкет на честь президента і першої леді США. На частуванні було 160 гостей.
Фанфари, вишукані вбрання, королівські тости та виняткове меню – все це саме про королівський бенкет. Яким було меню на цьому заході – розповість 24 Канал з посиланням на BBC.
Чим частували на королівському бенкеті?
Вишукана вечеря відбувалася у Залі Святого Георгія у Віндзорському замку. Головними гостями, звісно, були королівська родина, Дональд Трамп, його дружина Меланія та донька Тіфані. Проте, як зауважують медіа, бракувало зірок, які традиційно відвідують такі заходи – Девід Бекхем чи Елтон Джон, наприклад. Проте на бенкеті були керівник Apple Тім Кук, магнат Руперт Мердок та представники американської адміністрації, прем'єр-міністр Великої Британії з дружиною та його радник й інші поважні гості. Загалом присутні були 160 осіб.
Дональд Трамп на бенкеті на свою честь / Фото PA Media
Для сервірування столів у залі, яка, як зауважують в BBC, схожа на залу Гоґвортса із фільмів про Гаррі Поттера, використали понад 1 400 приборів. Зокрема для кожного з гостей підготувати по 5 бокалів.
Меню було вишуканим та укладеним французькою мовою. Гостям бенкету пропонували такі страви:
- Панна-котта з гемпширським крес-салатом, пармезановим печивом і салатом із перепелиних яєць;
- Органічна куряча балотіна по-норфолкськи, загорнута в кабачки з чебрецем і пікантним соусом;
- Ванільне морозиво-бомбе з малиновим сорбетом із Кентіша та злегка відвареними сливами сорту Вікторія.
Також була винна карта та особливі напої. Наприклад, вінтажний портвейн 1945 року як символ того, що Дональд Трамп був 45-м президентом США та коньяк 1912 року – року народження матері президента США.
Що варто знати про королівський бенкет?
Він відбувся у перший день візиту Дональда Трампа до Великої Британії після зустрічі президента і першої леді США з королівською родиною.
Розкішний образ Меланії Трамп на бенкеті вразив багатьох і він доволі контрастував після її появи напередодні в капелюшку, який викликав хвилю жартів серед українців. Мовляв, з Трампом прилетіла до Лондона не Меланія, а українська співачка Клавдія Петрівна.
Також українці жартома відзначили символізм образів Меланії Трамп та королеви Каміли. Перша леді США з'явилася у жовтій сукні, а дружина британського короля – у синій і вони разом були наче в кольорах прапора України. Хоча експерти припускають – вибір таких кольорів був зовсім не випадковим і це міг бути справді жест підтримки України.
Бенкет був частиною програми дводенного візиту американського лідера до Лондона.