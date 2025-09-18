Фанфари, вишукані вбрання, королівські тости та виняткове меню – все це саме про королівський бенкет. Яким було меню на цьому заході – розповість 24 Канал з посиланням на BBC.
Чим частували на королівському бенкеті?
Вишукана вечеря відбувалася у Залі Святого Георгія у Віндзорському замку. Головними гостями, звісно, були королівська родина, Дональд Трамп, його дружина Меланія та донька Тіфані. Проте, як зауважують медіа, бракувало зірок, які традиційно відвідують такі заходи – Девід Бекхем чи Елтон Джон, наприклад. Проте на бенкеті були керівник Apple Тім Кук, магнат Руперт Мердок та представники американської адміністрації, прем'єр-міністр Великої Британії з дружиною та його радник й інші поважні гості. Загалом присутні були 160 осіб.
Дональд Трамп на бенкеті на свою честь / Фото PA Media
Для сервірування столів у залі, яка, як зауважують в BBC, схожа на залу Гоґвортса із фільмів про Гаррі Поттера, використали понад 1 400 приборів. Зокрема для кожного з гостей підготувати по 5 бокалів.
Меню було вишуканим та укладеним французькою мовою. Гостям бенкету пропонували такі страви:
- Панна-котта з гемпширським крес-салатом, пармезановим печивом і салатом із перепелиних яєць;
- Органічна куряча балотіна по-норфолкськи, загорнута в кабачки з чебрецем і пікантним соусом;
- Ванільне морозиво-бомбе з малиновим сорбетом із Кентіша та злегка відвареними сливами сорту Вікторія.
Також була винна карта та особливі напої. Наприклад, вінтажний портвейн 1945 року як символ того, що Дональд Трамп був 45-м президентом США та коньяк 1912 року – року народження матері президента США.
Що варто знати про королівський бенкет?
Він відбувся у перший день візиту Дональда Трампа до Великої Британії після зустрічі президента і першої леді США з королівською родиною.
Розкішний образ Меланії Трамп на бенкеті вразив багатьох і він доволі контрастував після її появи напередодні в капелюшку, який викликав хвилю жартів серед українців. Мовляв, з Трампом прилетіла до Лондона не Меланія, а українська співачка Клавдія Петрівна.
Також українці жартома відзначили символізм образів Меланії Трамп та королеви Каміли. Перша леді США з'явилася у жовтій сукні, а дружина британського короля – у синій і вони разом були наче в кольорах прапора України. Хоча експерти припускають – вибір таких кольорів був зовсім не випадковим і це міг бути справді жест підтримки України.
Бенкет був частиною програми дводенного візиту американського лідера до Лондона.