Фанфары, изысканные наряды, королевские тосты и исключительное меню – все это именно о королевском банкете. Каким было меню на этом мероприятии – расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Чем угощали на королевском банкете?

Изысканный ужин проходил в Зале Святого Георгия в Виндзорском замке. Главными гостями, конечно, были королевская семья, Дональд Трамп, его жена Мелания и дочь Тифани. Однако, как отмечают медиа, не хватало звезд, которые традиционно посещают такие мероприятия – Дэвид Бекхэм или Элтон Джон, например. Однако на банкете были руководитель Apple Тим Кук, магнат Руперт Мердок и представители американской администрации, премьер-министр Великобритании с женой и его советник и другие почетные гости. Всего присутствовали 160 человек.



Дональд Трамп на банкете в свою честь / Фото PA Media

Для сервировки столов в зале, который, как отмечают в BBC, похож на зал Хогвартса из фильмов о Гарри Поттере, использовали более 1 400 приборов. В частности для каждого из гостей подготовить по 5 бокалов.

Меню было изысканным и заключенным на французском языке. Гостям банкета предлагали такие блюда:

Панна-котта с гемпширским кресс-салатом, пармезановым печеньем и салатом из перепелиных яиц;

Органическая куриная балотина по-норфолкски, завернутая в кабачки с тимьяном и пикантным соусом;

Ванильное мороженое-бомбе с малиновым сорбетом из Кентиша и слегка отваренными сливами сорта Виктория.

Также была винная карта и особые напитки. Например, винтажный портвейн 1945 года как символ того, что Дональд Трамп был 45-м президентом США и коньяк 1912 года – года рождения матери президента США.

Что стоит знать о королевском банкете?