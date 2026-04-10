Умістив усе своє життя в одному авто: переселенцю з Донеччини допомогли поліція і мешканці Києва
- У Києві поліція та перехожі допомогли переселенцю з Донеччини, чия машина зламалася під час переїзду.
- Автомобіль було відбуксировано до сервісу, після чого чоловік успішно дістався до Кіровоградщини.
Переселенець із Донеччини, який віз усе своє життя в авто, застряг у центрі Київ через поломку машини. На допомогу прийшли поліція та небайдужі люди, які допомогли продовжити шлях. Згодом чоловік успішно дістався нового дому на Кіровоградщині.
У центрі Києва сталася зворушлива історія допомоги: поліція та небайдужі перехожі підтримали переселенця, чия автівка зламалася просто під час переїзду, розповідається в одному з постів cherrybombfields
Дивіться також Британка спробувала приготувати українську паску та була шокована рецептом
Поліція та кияни підтримали чоловіка з Донеччини під час переїзду
Чоловік родом із Донеччини, йому 70 років. Після початку повномасштабної війни він чотири роки прожив на Чернігівщині, але був змушений знову вирушити в дорогу. Його дружина загинула внаслідок обстрілу.
Історія переселенця з Донеччини / інстаграм cherrybombfields
У стареньке авто він умістив усе своє життя: найнеобхідніші речі, побутову техніку, 18 курей і навіть собаку. Та виснажлива дорога виявилася надто важкою: машина не витримала і зламалася просто посеред міста. На допомогу прийшли правоохоронці разом із небайдужими людьми. Автівку відбуксирували до сервісу, аби її полагодили й чоловік зміг продовжити свій шлях, повідомляє Національна поліція України.
Щиро дякуємо заявнику за уважність і небайдужість. Саме з таких вчинків починається справжня турбота одне про одного,
– пише Національна поліція України.
Машину чоловіка допомогли довезти до сервісу / фейсбук Національної поліції України
За останніми даними відомо, що чоловік вже дістався місця призначення та оселився у будинку на Кіровоградщині.
Чоловік дістався до Кіровоградщини / фото з мережі
Співзасновник monobank також відреагував на відео
Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі відреагував на цю історію та повідомив, що хоче подарувати переселенцю пікап.
Історія, яка ще раз нагадує нам усім: навіть у найскладніші часи поруч знаходяться ті, хто готовий підставити плече. І ми теж маємо бути серед них, не проходити повз і допомагати тим, хто цього потребує.
