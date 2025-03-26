104-річна жінка назвала три слова, які розкривають таємницю довголіття

Марія Сегунда Перес нещодавно відсвяткувала свій 104-й день народження в Аргентині. Під час святкування дня народження вона розкрила свій секрет довгого життя.

104-річна жінка каже, що її довголіття залежить не лише від генів, фізичних вправ і дієти, але й від способу життя, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Жінка з Аргентини розповіла, від чого залежить довголіття

На святкуванні були присутні чотири покоління її родини, від дітей до праправнуків. Маріса, одна з онучок Марії, розповіла, що її бабуся завжди прищеплювала своїй родині позитивний погляд на життя.

Її головна порада для довголіття – "мати добрі думки". Маріса також зазначила, що Марія наголошує на важливості зосередження на покращенні власного життя, а не на порівнянні себе з іншими.



Марія Сегунда Перес / Фото COURTESY

Крім того, вона радить уникати суперечливих тем, таких як політика і релігія, натомість віддаючи перевагу більш мирним розмовам. Маріса зазначає, що, окрім того, що вона дбає про свій психічний стан, її бабуся постійно дотримується "правильного харчування" і веде активний спосіб життя, наповнений "великою кількістю руху і фізичних вправ".

Ці здорові практики, видається, відіграли вирішальну роль у тому, що Марія змогла дожити до своїх 104 років і насолоджуватися життям. Маріса додає, що її бабуся з гумором стверджує, що "вона проживе до 200 років".

92-річна Една Мей Джордано з Канади теж вважає, що секрет довголіття криється у простих та доступних звичках.