Офіційна дружина, любовний трикутник та "панна Інна": як Тичина розбирався зі своїми 4 коханими

Павло Тичина – один із найбільш неоднозначних українських літературних діячів. Водночас таким було і його особисте життя.

Офіційною дружиною поета була Лідія Тичина. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про особисте життя Павла Тичини?

У його ранній творчості можна ясно побачити, що він був дуже чутливим. Відповідно, молодий поет часто закохувався, проте не знаходив взаємності.

Цікаво! Павло Тичина залицявся до доньки Михайла Коцюбинського, однак Оксана обрала іншого.

Також збереглись свідчення, що у нього був роман із Оленою Пашинківською, яка відома під псевдонімом "Журлива". До кінця життя поет продовжував надсилати їй кошти на ліки.

Є також відома історія про любовний трикутник із сестрами Коновал – Поліною та тією самою "панною Інною". Тичина був закоханий в Поліну, а Інна – в нього, проте він однаково захоплювався обома жінками. Поліна ж на його почуття не відповіла, пише видання "Українки".

Він вбачав у Поліні не скільки реальну людину, стільки образ, який сам вигадав. Саме його кохав поет, а Поліна ж виявилась значно простішою, ніж вважав той. Вона прилюдно кепкувала із молодика, а згодом вийшла заміж за людину, яка відверто вороже ставилась до всього українського.

Інна померла молодою від сухот, а от Поліна ще не раз з'являлась у житті Тичини, але здебільшого, щоб попросити допомоги.

З майбутньою дружиною Лідією Папарук вони познайомились, коли Тичини знімав квартиру у її матері, однак почуття спалахнули коли з 1923-го по 1934-й Тичина жив у Харкові, а Ліда в Києві. Їхнє кохання було повільним та дивним: поет не відразу зважився освідчитись, а офіційно одружились вони, коли йому було 48 років. Разом вони прожили 44 роки.



Павло Тичина із дружиною / Фото музею Павла Тичини

