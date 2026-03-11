Нав'язаний шлюб із некоханою жінкою: якою була дружина Шекспіра та чи ненавидів він її

Часто життєписи письменників виявляються дуже цікавими, а подекуди навіть суперечливими. Про Шекспіра відомо не так багато, проте є деякі цікаві факти.

Наприклад, він був одружений з Енн Гетевей, яка була на 7 років старшою. Про це пише Вікіпедія.

Якою була дружина Шекспіра?

Різні дослідники висловлюють різні думки стосовно того, якою була дружина класика англійської літератури. Відомо, що вони одружились у 1582 році. На той момент Енн було вже 26 років, а Шекспіру 18.



Енн Гетевей була старшою за чоловіка / Фото Вікіпедії

Вважається, що вона вийшла заміж вже вагітною, тому шлюб міг бути нав'язаним. До речі, Енн народила через 6 місяців після цього. Крім цього, збереглися документи про видачу дозволу на весілля "Вільяму Шекспіру" і якоїсь "Енн Вейтлі", тому припускають, що у нього могли бути стосунки з двома жінками, і одружуватись із Енн він не збирався.

Водночас поряд існує думка, що "Вейтлі" – це просто описка. Проте також у заповіті її батька вона взагалі названа як "Агнес Гетевей".

Шекспір міг ненавидіти Енн Гетевей та вважати, що вона заманила його у пастку. Таку думку не відкидають деякі вчені, проте також є ті, хто вірить, що їхня різниця у віці свідчить про те, що чоловік навпаки сам домагався її, а це ставить під сумнів і його ненависть.

Значну частину подружнього життя Шекспір жив у Лондоні, писав і ставив свої п'єси, а вона залишалася в Стратфорді.

У шлюбі із поетом жінка народила трьох дітей.

Що відомо про Вільяма Шекспіра?

Вільям Шекспір – класик англійської літератури, автор культових п'єс. Він був дійсно непересічною особистістю. Зокрема, ніколи не вчився в університеті, проте мав жвавий розум та був дуже інтелектуальним. Крім цього, у Шекспіра була ідеальна пам'ять, пише dovidka.

Він мав широке коло інтересів. Чудово знав англійську історію, філософію, юриспруденцію, розбирався в навігації, тонкощах міжнародної дипломатії, медицини.

Його найближчою довіреною особою був не хто інший, як Генрі Ріслі, третій граф Саутгемптон.

