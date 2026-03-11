Нав'язаний шлюб із некоханою жінкою: якою була дружина Шекспіра та чи ненавидів він її
- Вільям Шекспір одружився з Енн Гетевей у 1582 році, коли йому було 18, а їй 26 років, і вона була вагітна.
- Існують різні думки щодо того, чи Шекспір ненавидів свою дружину, оскільки значну частину життя він провів у Лондоні, а вона залишалася в Стратфорді.
Часто життєписи письменників виявляються дуже цікавими, а подекуди навіть суперечливими. Про Шекспіра відомо не так багато, проте є деякі цікаві факти.
Наприклад, він був одружений з Енн Гетевей, яка була на 7 років старшою. Про це пише Вікіпедія.
Дивіться також Цей шкільний приклад збиває з пантелику всіх: де "підводний камінь"
Якою була дружина Шекспіра?
Різні дослідники висловлюють різні думки стосовно того, якою була дружина класика англійської літератури. Відомо, що вони одружились у 1582 році. На той момент Енн було вже 26 років, а Шекспіру 18.
Енн Гетевей була старшою за чоловіка / Фото Вікіпедії
Вважається, що вона вийшла заміж вже вагітною, тому шлюб міг бути нав'язаним. До речі, Енн народила через 6 місяців після цього. Крім цього, збереглися документи про видачу дозволу на весілля "Вільяму Шекспіру" і якоїсь "Енн Вейтлі", тому припускають, що у нього могли бути стосунки з двома жінками, і одружуватись із Енн він не збирався.
Водночас поряд існує думка, що "Вейтлі" – це просто описка. Проте також у заповіті її батька вона взагалі названа як "Агнес Гетевей".
Шекспір міг ненавидіти Енн Гетевей та вважати, що вона заманила його у пастку. Таку думку не відкидають деякі вчені, проте також є ті, хто вірить, що їхня різниця у віці свідчить про те, що чоловік навпаки сам домагався її, а це ставить під сумнів і його ненависть.
Значну частину подружнього життя Шекспір жив у Лондоні, писав і ставив свої п'єси, а вона залишалася в Стратфорді.
У шлюбі із поетом жінка народила трьох дітей.
Що відомо про Вільяма Шекспіра?
Вільям Шекспір – класик англійської літератури, автор культових п'єс. Він був дійсно непересічною особистістю. Зокрема, ніколи не вчився в університеті, проте мав жвавий розум та був дуже інтелектуальним. Крім цього, у Шекспіра була ідеальна пам'ять, пише dovidka.
Він мав широке коло інтересів. Чудово знав англійську історію, філософію, юриспруденцію, розбирався в навігації, тонкощах міжнародної дипломатії, медицини.
Його найближчою довіреною особою був не хто інший, як Генрі Ріслі, третій граф Саутгемптон.
Ким була перша мільйонерка України?
- Климентина Авдикович – Глинська – відома українська меценатка та промисловиця, спонсорка Союзу українок. Вона була вихована у традиціях рівноправ’я та вільних можливостей. На той момент такі погляди були непоширеними.
- Вона заснувала одну із перших фабрик на Галичині "Фортуна" та "Фортуна Нова", де виробляли солодощі. Станом на зараз це частина фабрики "Світоч".
- До заснування "Фортуни Нової" був причетний Андрей Шептицький. На фабриці працювали українські жінки, які мали середню освіту.