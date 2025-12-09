"Не викликає почуття провини": Дженніфер Еністон розкрила свою улюблену страву

Нещодавно зірка "Друзів" Дженніфер Еністон видала свою дитячу кулінарну книгу "Готуємо з Клейдо". У ній вона розповіла, що має улюблену страву, яка допомагає їй підняти настрій без жодного відчуття провини.

з посиланням на Дженніфер Еністон в коментарі People.

Яку страву обожнює Дженніфер Еністон?

Еністон зізналася, що любить "готувати їжу, яка піднімає настрій", зокрема бургери, мексиканські страви або влаштовує вечори піци. Та її справжнім фаворитом є пікантна сирна закуска енчілада-байтс.

Це не викликає почуття провини, бо це лише маленькі шматочки. Можна розтягнути на два шматочки, але це, безперечно, дуже-дуже смачно,

– поділилась Еністон.

Дженніфер Еністон / Фото GettyImages

Зауважимо, що книга зірки містить 35 рецептів страв на сніданок, обід та вечерю і закусок.

Як приготувати енчілада-байтс?

Як пише Allrecipes, рецепт енчілада-байтс від Дженніфер Еністон можна знайти в її новій дитячій кулінарній книзі "Готуємо з Клейдо". Щоб приготувати страву, потрібно нарізати великі борошняні тортильї на кружечки діаметром приблизно 7,5 сантиметрів.

Дженніфер Еністон готує енчілада-байтс: дивіться відео

Далі кружечки змащують олією та вкладають у форму для мафінів на 12 порцій. У кожну ямку додають трохи соусу енчілада, потім нарізану кубиками цибулю, а зверху – тертий сир.

Після цього форму ставлять у духовку, розігріту до 175 градусів, і запікають доти, доки сир не розплавиться, а тортильї не стануть золотистими та хрумкими.

Коли закуска готова, її дістають із форми, посипають сиром Котіха та гуакамоле.

