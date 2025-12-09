"Его можно есть без угрызений совести": Дженнифер Энистон раскрыла свое любимое блюдо

Недавно звезда "Друзей" Дженнифер Энистон издала свою детскую кулинарную книгу "Готовим с Клейдо". В ней она рассказала, что имеет любимое блюдо, которое помогает ей поднять настроение без всякого чувства вины.

Какое блюдо обожает Дженнифер Энистон?

Энистон призналась, что любит "готовить пищу, которая поднимает настроение", в частности бургеры, мексиканские блюда или устраивает вечера пиццы. Но ее настоящим фаворитом является пикантная сырная закуска энчилада-байтс.

Это не вызывает чувство вины, потому что это только маленькие кусочки. Можно растянуть на два кусочка, но это, бесспорно, очень-очень вкусно,

– поделилась Энистон.

Заметим, что книга звезды содержит 35 рецептов блюд на завтрак, обед и ужин и закусок.

Как приготовить энчилада-байтс?

Как пишет Allrecipes, рецепт энчилада-байтс от Дженнифер Энистон можно найти в ее новой детской кулинарной книге "Готовим с Клейдо". Чтобы приготовить блюдо, нужно нарезать большие мучные тортильи на кружочки диаметром примерно 7,5 сантиметров.

Далее кружочки смазывают маслом и укладывают в форму для маффинов на 12 порций. В каждую ямку добавляют немного соуса энчилада, затем нарезанный кубиками лук, а сверху – тертый сыр.

После этого форму ставят в духовку, разогретую до 175 градусов, и запекают до тех пор, пока сыр не расплавится, а тортильи не станут золотистыми и хрустящими.

Когда закуска готова, ее достают из формы, посыпают сыром Котиха и гуакамоле.

