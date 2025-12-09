"Его можно есть без угрызений совести": Дженнифер Энистон раскрыла свое любимое блюдо
- Дженнифер Энистон в своей новой детской кулинарной книге "Готовим с Клейдо" рассказала, какое блюдо является ее любимым.
- Его достаточно легко приготовить на домашней кухне.
Недавно звезда "Друзей" Дженнифер Энистон издала свою детскую кулинарную книгу "Готовим с Клейдо". В ней она рассказала, что имеет любимое блюдо, которое помогает ей поднять настроение без всякого чувства вины.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дженнифер Энистон в комментарии People.
Какое блюдо обожает Дженнифер Энистон?
Энистон призналась, что любит "готовить пищу, которая поднимает настроение", в частности бургеры, мексиканские блюда или устраивает вечера пиццы. Но ее настоящим фаворитом является пикантная сырная закуска энчилада-байтс.
Это не вызывает чувство вины, потому что это только маленькие кусочки. Можно растянуть на два кусочка, но это, бесспорно, очень-очень вкусно,
– поделилась Энистон.
Дженнифер Энистон / Фото GettyImages
Заметим, что книга звезды содержит 35 рецептов блюд на завтрак, обед и ужин и закусок.
Как приготовить энчилада-байтс?
Как пишет Allrecipes, рецепт энчилада-байтс от Дженнифер Энистон можно найти в ее новой детской кулинарной книге "Готовим с Клейдо". Чтобы приготовить блюдо, нужно нарезать большие мучные тортильи на кружочки диаметром примерно 7,5 сантиметров.
Дженнифер Энистон готовит энчилада-байтс: смотрите видео
Далее кружочки смазывают маслом и укладывают в форму для маффинов на 12 порций. В каждую ямку добавляют немного соуса энчилада, затем нарезанный кубиками лук, а сверху – тертый сыр.
После этого форму ставят в духовку, разогретую до 175 градусов, и запекают до тех пор, пока сыр не расплавится, а тортильи не станут золотистыми и хрустящими.
Когда закуска готова, ее достают из формы, посыпают сыром Котиха и гуакамоле.
Какой диеты придерживается Энистон?
Дженнифер Энистон рассказала, что придерживается правила 80/20. Оно предусматривает, что 80% времени она питается полезной пищей, а остальные 20% – более гибко.
По словам Энистон, примерно 80% ее рациона состоит из продуктов, которые богаты питательными веществами. Остальные 20% времени она позволяет себе чизбургеры с картошкой фри, мексиканскую еду, пасту или пиццу.
Также актриса избегает лишней соли и заправок для салатов, заменяя их уксусом и другими простыми ингредиентами. Кроме питания, она подчеркивает важность физической активности и старается тренироваться минимум три-четыре раза в неделю.