Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дженніфер Еністон в коментарі People.
Яку страву обожнює Дженніфер Еністон?
Еністон зізналася, що любить "готувати їжу, яка піднімає настрій", зокрема бургери, мексиканські страви або влаштовує вечори піци. Та її справжнім фаворитом є пікантна сирна закуска енчілада-байтс.
Це не викликає почуття провини, бо це лише маленькі шматочки. Можна розтягнути на два шматочки, але це, безперечно, дуже-дуже смачно,
– поділилась Еністон.
Дженніфер Еністон / Фото GettyImages
Зауважимо, що книга зірки містить 35 рецептів страв на сніданок, обід та вечерю і закусок.
Як приготувати енчілада-байтс?
Як пише Allrecipes, рецепт енчілада-байтс від Дженніфер Еністон можна знайти в її новій дитячій кулінарній книзі "Готуємо з Клейдо". Щоб приготувати страву, потрібно нарізати великі борошняні тортильї на кружечки діаметром приблизно 7,5 сантиметрів.
Дженніфер Еністон готує енчілада-байтс: дивіться відео
Далі кружечки змащують олією та вкладають у форму для мафінів на 12 порцій. У кожну ямку додають трохи соусу енчілада, потім нарізану кубиками цибулю, а зверху – тертий сир.
Після цього форму ставлять у духовку, розігріту до 175 градусів, і запікають доти, доки сир не розплавиться, а тортильї не стануть золотистими та хрумкими.
Коли закуска готова, її дістають із форми, посипають сиром Котіха та гуакамоле.
Якої дієти дотримується Еністон?
Дженніфер Еністон розповіла, що дотримується правила 80/20. Воно передбачає, що 80% часу вона харчується корисною їжею, а решту 20% – більш гнучко.
За словами Еністон, приблизно 80% її раціону складається з продуктів, які багаті на поживні речовини. Решту 20% часу вона дозволяє собі чизбургери з картоплею фрі, мексиканську їжу, пасту чи піцу.
Також акторка уникає зайвої солі та заправок для салатів, замінюючи їх оцтом та іншими простими інгредієнтами. Окрім харчування, вона наголошує на важливості фізичної активності й намагається тренуватися щонайменше три-чотири рази на тиждень.