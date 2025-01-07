55-річна зірка серіалу "Друзі" в інтерв'ю виданню Today розповіла про свої тренування та дієту, повідомляє 24 Канал. Дженніфер Еністон зазначила, що протягом двох днів дозволяє собі їсти все, що захоче.

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Еністон дозволяє собі їсти все, що захоче, але є нюанс

"Я дотримуюся принципу 80/20. Даю собі дні, коли можу їсти все, що захочу. Я не відмовляю собі в чомусь", – розповіла Еністон.

Правило 80/20 передбачає, що 80% часу вона харчується здоровою їжею, а решту 20% – більш гнучко.

За її словами, вона намагається їсти багату на поживні речовини їжу 80% часу, що передбачає вживання великої кількості білка й салатів, а також пити багато води.

Акторка також уникає зайвої солі або заправки для салатів і замість цього використовує такі інгредієнти, як оцет, щоб приправити свої страви.

Такі речі створюють такий чудовий смак, коли ви не просто поливаєте все сіллю і вершковим маслом або оливковою олією, щоб зробити це смачнішим,

– каже вона.

Еністон сказала, що вона більш поблажлива до того, що їсть в інші 20% часу: "Це може бути чизбургер з картоплею фрі або мексиканська їжа, макарони, піца – все, що гостре".

Крім того, акторка прагне займатися фізичними вправами принаймні три – чотири рази на тиждень.