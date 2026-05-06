Джордж Клуні щотижня їсть одну й ту саму страву: це зовсім не те, що ви очікуєте

Джордж Клуні є володарем престижних нагород і один із найвідоміших акторів Голлівуду, однак у побуті він віддає перевагу простим речам. Зокрема, його улюблена вечеря настільки невибаглива, що її легко повторити навіть вдома.

Про те, перед якою стравою не може встояти Клуні, пише Taste of Home.

Яка улюблена страва Джорджа Клуні?

Джордж Клуні та Амаль Клуні разом із дітьми часто проводять час у своїх європейських резиденціях. Найвідомішою серед них є розкішна вілла на італійському озері Комо. Саме там у родини є незмінна традиція – щотижневі сімейні вечори піци, які вони ніколи не пропускають.

Їхня особиста шеф-кухарка Вівіана Фріцці, уродженка Комо, готує для Клуні класичні італійські страви. За словами актора, вона є справжнім майстром у приготуванні свіжої пасти, а її ньоккі з соусом песто настільки смачні, що "змусять вас плакати".

Втім, серед усіх страв є одна, яка особливо полюбилася родині. Щотижня Фріцці влаштовує для них вечір піци, і саме "Маргарита" із салатом з руколою став незмінним хітом цих сімейних вечерь.

Як легко приготувати піцу "Маргарита"?

Як повідомляє Good Food, піцу "Маргарита" досить легко приготувати в домашніх умовах. Достатньо лише дотримуватися кількох кроків. Загалом приготування займе близько 35 хвилин.

Інгредієнти:

300 грамів борошна високої якості;

1 чайна ложка сухих дріжджів;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка оливкової олії та ще трохи для змащування;

100 мілілітрів томатної пасти;

жменя свіжого базиліку або 1 чайна ложка сушеного;

1 зубчик часнику, подрібнений;

125 грамів моцарели, нарізаної скибочками;

жменя тертого або нарізаного пармезану;

жменя помідорів чері, розрізаних навпіл;

жменя листя базиліку (за бажанням).

Для приготування тіста у великій мисці змішайте борошно, сухі дріжджі та сіль. Зробіть у центрі заглиблення, влийте 200 мілілітрів теплої води та додайте оливкову олію. Перемішуйте ложкою, поки не утвориться м'яке і трохи вологе тісто. Перекладіть його на присипану борошном поверхню та вимішуйте приблизно 5 хвилин, доки воно не стане гладким. Накрийте рушником і залиште відпочити. За бажанням можете дати тісту піднятися, але для тонкої скоринки це не обов'язково.

Для приготування соусу змішайте пасату з базиліком і подрібненим часником, додайте сіль і спеції за смаком та залиште настоюватися при кімнатній температурі, поки готуєте основу.

Якщо ви дали тісту піднятися, швидко його вимісіть і розділіть на дві кульки. Кожну частину розкачайте на присипаній борошном поверхні у круг діаметром приблизно 25 сантиметрів. Перекладіть заготовки на дека, присипані борошном.

Розігрійте духовку до 240 градусів. Поставте всередину ще одне деко або перевернутий піддон, щоб він добре нагрівся. Рівномірно розподіліть соус по тісту, зверху викладіть моцарелу, пармезан і помідори, збризніть оливковою олією та приправте. Випікайте кожну піцу приблизно 8 – 10 хвилин до хрусткої скоринки. Перед подачею за бажанням додайте листя базиліку та трохи оливкової олії.

Як піца "Маргарита" отримала свою назву?

Світову популярність піца здобула лишу у 1889 році. Це відбулося під час візиту до Неаполя короля Умберто I та королеви Маргарити Савойської.

Королівська пара вирішила відпочити від вишуканої французької кухні й скуштували місцеву піцу. Піцайоло Раффаеле Еспозіто з піцерії Brandi приготував для них три різні варіанти страви.

Найбільше королеві сподобалася піца з помідорами, моцарелою та базиліком, які символізували кольори італійського прапора. Саме її назвали "Маргарита" на честь королеви. Цікаво, що до 1889 року піцу вважали їжею для бідняків.