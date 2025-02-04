Популярний метод зберігання авокадо виявився небезпечним для здоров'я: що радять експерти

Любителів авокадо застерігають від використання популярного методу, який не дає фрукту підрум'янитися. Через один з вірусних методів зберігання авокадо існує ризик заразитися сальмонелою.

Авокадо – улюблений фрукт багатьох людей, який часто зустрічається у всьому: від тостів на сніданок до вершкового гуакамоле, пише 24 Канал з посиланням на Express. Його текстура та тонкий смак роблять авокадо ідеальним доповненням до незліченної кількості страв, але досягнення ідеальної стиглості іноді може бути складним.

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Чому не варто зберігати авокадо у воді

Деякі авокадо можна легко розчавити в супермаркеті, тоді як інші залишаються твердими. У соцмережах часто обіцяють прискорити процес дозрівання, але не всі поради настільки безпечні, як здаються, і навіть можуть створювати величезні ризики.

Один вірусний метод, який зараз популярний у TikTok, викликав серйозні занепокоєння серед експертів з харчових продуктів.

Хоча тенденція зберігати авокадо у воді може здатися нешкідливою, це може наражати на ризик харчових захворювань. Експерти в цій галузі застерігають від такої практики.

"Занурення авокадо у воду може здатися гарною ідеєю, але це створює ідеальні умови для розвитку таких бактерій, як лістерія та сальмонела. Замість цього використовуйте більш безпечні, перевірені методи, такі як охолодження або використання цитрусового соку", – кажуть експерти з Wheeldon Brothers.

Для тих, хто хоче отримати стиглий авокадо, залишається перевіреним класичний метод зберігання в паперових пакетах. Помістивши авокадо разом з фруктами, що виробляють етилен, такими як яблука або банани, можна прискорити процес дозрівання без зайвих ризиків.

Пакет затримує газ, що виділяється фруктами, допомагаючи авокадо розм'якнути всього за день – два. Завдяки цим безпечним і надійним методам можна насолоджуватися ідеально дозрілими авокадо, не піддаючи здоров'я ризику.

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