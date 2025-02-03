Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача @indika_agapovaa у TikTok.

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Які інгредієнти потрібно змішувати, щоб отримувати новий смак

У TikTok з’явилося відео, в якому авторка стверджує, що певні поєднання звичних інгредієнтів можуть створити ілюзію нового смаку.

У відео дівчина пропонує такі комбінації:

виноград і фісташка – вийде смак шоколаду;

огірок і яблуко – смак дині;

апельсин і морква – смак манго;

огірок, мед та лимонний сік – смак ківі.

Блогерка змішала два інгредієнти, щоб отримати новий смак: дивіться відео

Це відео зібрало понад 2 мільйони переглядів та майже 100 тисяч лайків. В коментарях користувачі діляться й іншими незвичайними поєднаннями простих інгредієнтів, які здатні обманути наші смакові рецептори.