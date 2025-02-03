Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @indika_agapovaa в TikTok.

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Какие ингредиенты нужно смешивать, чтобы получать новый вкус

В TikTok появилось видео, в котором автор утверждает, что определенные сочетания привычных ингредиентов могут создать иллюзию нового вкуса.

В видео девушка предлагает такие комбинации:

виноград и фисташка – получится вкус шоколада;

огурец и яблоко – вкус дыни;

апельсин и морковь – вкус манго;

огурец, мед и лимонный сок – вкус киви.

Блогерша смешала два ингредиента, чтобы получить новый вкус: смотрите видео

Это видео собрало более 2 миллионов просмотров и почти 100 тысяч лайков. В комментариях пользователи делятся и другими необычными сочетаниями простых ингредиентов, которые способны обмануть наши вкусовые рецепторы.