Що таке "Єжилі ішби" та як український фанфік на "Запекле суперництво" розриває мережу і росіян

У мережі активно обговорювали серіал "Закляте суперництво". Він особливо подобається західній аудиторії, проте українці зустріли його несхвальними відгуками, і на це є одразу кілька причин.

Про них ми поговоримо згодом, адже почати варто із того, що реакція на резонанс не змусила себе довго чекати – Reg_Bah та Soler1 написали сатиричний фанфік "Єжилі ішби" по цьому серіалу, який теж набув популярності. 24 Канал поспілкувався із авторками та розбирався у тому, що саме сталось та чому захоплені відгуки росіян на творчість наших авторок – зовсім не те, на що вони очікували.

"Запекле суперництво" – що це за серіал?

Серіал "Запекле суперництво" виходить із листопада 2025 року. Він вже зібрав чимало захоплених представників західної аудиторії, проте зовсім не подобається українцям. Справа в тому, що ця історія про стосунки російського та канадського хокеїстів.

Вже того, що один із героїв народився у Москві, достатньо, аби викреслити цей серіал зі своїх списків до перегляду. Цікаво, що ніхто не побачив проблеми у тому, щоб розповідати історію, де один із головних героїв росіянин – Ілля Розанов, у час, коли вже 4 роки триває повномасштабна війна проти України.

Що не так із "Запеклим суперництвом": дивіться пост

Однак це ще не все. У серіалі висвітлюють події 2014 року, де повністю ігнорується початок гібридної агресії Росії проти України. Батько одного із головних героїв – генерал російської армії, проте ці події не згадуються жодним чином. Це виглядає як замовчування агресії проти нашої держави та спотворення реальності 2014 року.

Виходить, що аудиторія HBO дивиться довгі сцени із діалогами російською. Це сприяє формуванню почуття емпатії до персонажів, адже вони "перебувають під тиском системи". Після перегляду багато фанатів, ймовірно, переносять свої враження на реальних росіян та сприймають їх як людей, які нічого не могли змінити та теж опинились на шляху системи, пише skvot.

Звісно, це обурює українців. "Закляте суперництво" показує, що можна толерувати росіян та сприймати їхню картину світу, тобто піддаватись пропаганді.

Що зробили українські авторки Reg_Bah та Soler1?

Суспільна реакція цього разу перевершила всі можливі очікування. Українські авторки Reg_Bah та Soler1 створили цілий фанфік "Єжилі ішби" по серіалу, де показали абсурдність російської реальності. Зараз він в топі на ресурсі АО3 (Archive of Our Own). Це найпопулярніший "російськомовний" фанфік серед 339 639 таких робіт.

До речі, щодо "російськомовності" тексту. Це не зовсім так, адже фанфік – це римована "трагіфарсова драма у трьох діях". Фактично, робота написана українським транслітом російських слів.

Сам фанфік розповідає історію про цих же хокеїстів, проте росіянин Ілля йде на так звану СВО, де гине від удару FPV-дрона на Покровському напрямку. Його хлопець-канадець вирушає до Росії, щоб отримати те, що зазвичай отримують вдови російських солдатів.

Чому з'явився "Єжилі ішби"?

Одна із авторок роботи розповіла у коментарі 24 Каналу, що вся робота почалась із роздратування. Справа якраз у тому, що серіал, про який ми говорили раніше, був скрізь. Це відверто набридало, тож з'явилась така відповідь фанатам.

І от у найсміливіших баченнях ми собі уявляли, що станемо зіпсованим днем для фанатів цієї д***стіки. В діалозі жартували: якщо хоч один росіянин засмутиться, то існування тексту вже себе виправдало. Сьогодні думаємо, що російських сліз було трохи більше. А ще більше – українських посмішок. Кращого наслідку годі й уявляти,

– пояснила вона.

Втім, реакція російської аудиторії була не зовсім такою. Багатьом фанфік дійсно сподобався і це багато говорить про росіян, їхнє вміння зчитувати контексти та загальне розуміння ситуації. Росіяни не зрозуміли, що їх висміяли та серйозно почали говорити про те, що "хоч хтось їх розуміє".

Втім, все ж частина росіян таки спромоглась зрозуміти, що їх образили. Саме тому вони багато нили та скаржились на текст. За словами авторки, саме українці вивели "Єжилі ішби" в російські топи та змусили їх побачити, що попри намагання прикидатись хорошими, ми розуміємо, які вони насправді. Такого ажіотажу спершу не очікували, однак він вже стався.

Ще цікавішою була реакція західної аудиторії, адже перекласти оригінал тексту через гугл перекладач майже неможливо. Тому їм довелось чекати на офіційні переклади, які, до речі, вже з'явились. Зокрема, можна ознайомитись англійським перекладом від auxrenne чи навіть послухати виконання на ютуб-каналі Andrew Amand.

До слова, авторка не хоче брати на себе роль інтерпретатора тексту, адже те, що читач винесе з тексту – це саме його відповідальність.

Серед іншого інтерес викликає назва. Авторка розповіла, що всі лаври за це належать Артему Марево. За його словами, вона не має перекладу, проте у мережі пояснили, що "Єжилі" – це "якби", а "ішби" – "лише б". Фактично, слова мають переклад, однак сенсу у словпослученні немає.

Основна ціль полягає у збиванні того накрученого статусу "загадочної душі" та позбавлення надуманої елітарності усього російського,

– наголосила вона.

Водночас написання фанфіку зайняло небагато. Авторка жартує, що це видно з якості. Перед публікацією фанфік десь добу "відлежувався", адже, за словами авторки, вона думала, чи не надто він "недосказаний".

Хотілося зробити меседж максимально прозорим і однозначним: Росія це погано, росіяни це погано, колективна відповідальність це важливо,

– пояснила вона.

Українці не залишились осторонь та теж прокоментували творіння авторів. Звісно, більшість аудиторії в захваті.

"Як-то кажуть sheackspear is not ded";

"Прислухайтеся ж вухом небайдужим, ми працею всі вади надолужим!";

"Цей шедевр має бачити світ";

"Це геніально!";

"Автор(ка?), я Вас люблю, кохаю до нестями, цілую руки, щоки, в лоба за таку роботу".

Цей кейс – чудовий приклад того, як українці відстоюють свою думку у неординарні способи та знаходять можливість висловитись там, де їх не чують та таки отримують можливість бути почутими. Росія продовжує злочинну війну проти України і кожен росіянин несе відповідальність за це. Цього не можна забувати і про це варто нагадувати всім, у кого виникають найменші сумніви.