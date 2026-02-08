100 мільйонів доларів на вітер: як виглядав один з найгірших в історії логотип

У 2010 році американський ритейл-гігант без зайвого розголосу відмовився від свого впізнаваного синього логотипа, замінивши його мінімалістичним варіантом. Реакція інтернету була миттєвою й нищівною.

Про те, як ребрендиг ледь не погубив компанію GAP, розповідає DesignRush.

Дивіться також 5 біографій найбагатших людей світу: книги, які змінять вас назавжди

Як ребрендиг вплинув на репутацію GAP?

Уже за шість днів, на тлі хвилі публічного обурення, компанія GAP змушена була відступити. Ребрендинг, який коштував 100 мільйонів доларів, став гучним провалом.

Gap запустив новий логотип без попередніх анонсів і продуманої стратегії залучення. Хоча дизайн мав виглядати сучасно й адаптованим до цифрового середовища, споживачі сприйняли його як відірваний від ідентичності бренду.

Яким був ребрендиг GAP / Скриншот

Критики висміювали новий логотип, говорячи, що його було створено в Microsoft Word, а соціальні мережі заполонили понад 14 тисяч пародійних варіацій.

Відсутність зрозумілих пояснень з боку керівництва лише відштовхнуло локальних клієнтів. Без поетапного запуску, тестування та діалогу зі спільнотою бренд отримав потужний удар з боку онлайн-критики. Це сталося у період, коли соцмережі лише починали демонструвати свій реальний вплив.

Який найвпізнаваніший логотип у світі?

Як пише MOCK, the agency, найвідоміші логотипи у світі не стають культовими випадково – їх створюють для того, аби залишити слід. Так, найпопулярнішим логотипом у світі вважають Coca-Cola.

З'явившись у 1886 році, логотип Coca-Cola став прикладом безсмертного дизайну. Фірмовий шрифт Spencerian у поєднанні з контрастною червоно-білою палітрою дозволив бренду не змінювати свою візуальну ідентичність понад століття.

Логотип Coca-Cola вважається найпопулярнішим у світі / Фото Unsplash

Навіть там, де Coca-Cola не є найпопулярнішим напоєм, її характерний шрифт упізнають з першого погляду. Для маркетингових директорів це справжній еталон – бути впізнаваними ще до того, як бренд назвуть.

Чому це працює:

чітка й упізнавана типографіка;

контрастна кольорова гамма;

незалежність від мінливих трендів;

сильна емоційна асоціація, закладена у пам'яті споживачів.

Coca-Cola створила не просто логотип – вона сформувала відчуття.

Чому ребрендинг Укрпошти обурив українців?