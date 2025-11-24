Вангуємо шалені черги: біжіть по фігурки "Друзів" у МакДональдз, поки всі не розібрали

У МакДональдз з'явились новинки, які точно сподобаються багатьом. Вони пов'язані із серіалом, який став культовим у сучасній культурі.

Мовиться про нові Friends Menu, однак поки вони є в тестовому режимі. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу компанії.

Дивіться також Іграшки на ялинку з символами Голодомору: чому український бренд BEVZA вляпався в скандал

Що відомо про новинку?

Інформація про тестовий запуск Friends Menu з'явилась 24 листопада. Водночас повноцінно запустити їх планують за два дні – 26 листопада 2025 року. Закликаємо вас не зволікати, адже маємо підозру, що охочих отримати ці іграшки буде стільки, що вони можуть дуже швидко закінчитись.

Стартова ціна такого меню – від 321 гривні. Буде представлено кілька варіантів, тож кожен зможе обрати собі до смаку. Крім смачних бургерів можна отримати також колекційні фігурки улюблених персонажів.



МакДональдз створив колаборацію із серіалом "Друзі"

Зокрема, у компанії представили фігурки Роса, Моніки, Фібі, Рейчел, Чендлера та Джої. Ця колаборація сподобається фанатам серіалу "Друзі", який зібрав чималу кількість фанатів.

До слова, раніше у компанії анонсували можливу співпрацю, тож фанати, ймовірно, не здивовані. Цікавість підсилює й те, що МакДональдз уже реалізовував подібну кампанію в інших країнах. Наприклад, у Німеччині вони запускали подібні меню до 30-річчя серіалу "Друзі".

У іспанському Friends Box, випущеному до 30-річчя серіалу, входили бургер на вибір, картопля фрі, напій та соус "Маринара від Моніки", а також фігурки шести героїв шоу, пише видання CBR.

Як приготувати соус для Біг-Маку?