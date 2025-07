Це міг бути провал: як Джим Керрі перетворив фільм жахів на культову комедію

Фільм "Маска", який сьогодні вважається класикою комедії, міг виглядати зовсім інакше. Спочатку це мала бути похмура екранізація коміксу, але все змінилося після того, як продюсери побачили Джима Керрі.

Як створювали фільм "Маска"

У 1993 році студія New Line Cinema мала намір створити екранізацію коміксу The Mask. Це мав бути похмурий фільм у стилі "Чужого". Однак все змінилося після того, як продюсери побачили Джима Керрі в шоу In Living Color.

Його міміка, комічна пластика й експресивність настільки вразили творців, що вони вирішили дати маловідомому на той момент актору шанс.

Джим Керрі у фільмі "Маска" / Кадр з фільму

Сценарій фільму був повністю переписаний під стиль Керрі. Не менш цікавим є те, що більшість жестів та реплік у фільмі – імпровізація актора.

Вражає також те, що команда, яка відповідала за візуальні ефекти, часом не встигала за рухами Керрі, а частину спецефектів взагалі довелося спростити, адже гра актора вже й так була "нелюдською".

Фільм "Маска": дивіться трейлер

На створення візуальних ефектів витратили майже 2 мільйони доларів, що є величезною сумою для того часу. Але поєднання гриму, акторської гри Керрі й візуальних трюків принесло фільму номінацію на "Оскар" за найкращі спецефекти, а сам актор буквально за рік після релізу став суперзіркою з багатомільйонними контрактами.

