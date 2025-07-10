Это мог быть провал: как Джим Керри превратил фильм ужасов в культовую комедию

Фильм "Маска", который сегодня считается классикой комедии, мог выглядеть совсем иначе. Изначально это должна была быть мрачная экранизация комикса, но все изменилось после того, как продюсеры увидели Джима Керри.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @secretmovies88 в YouTube.

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Как создавали фильм "Маска"

В 1993 году студия New Line Cinema намеревалась создать экранизацию комикса The Mask. Это должен был быть мрачный фильм в стиле "Чужого". Однако все изменилось после того, как продюсеры увидели Джима Керри в шоу In Living Color.

Его мимика, комическая пластика и экспрессивность настолько поразили создателей, что они решили дать малоизвестному на тот момент актеру шанс.

Джим Керри в фильме "Маска" / Кадр из фильма

Сценарий фильма был полностью переписан под стиль Керри. Не менее интересно то, что большинство жестов и реплик в фильме – импровизация актера.

Поражает также то, что команда, которая отвечала за визуальные эффекты, порой не успевала за движениями Керри, а часть спецэффектов вообще пришлось упростить, ведь игра актера уже и так была "нечеловеческой".

Фильм "Маска": смотрите трейлер

На создание визуальных эффектов потратили почти 2 миллиона долларов, что является огромной суммой для того времени. Но сочетание грима, актерской игры Керри и визуальных трюков принесло фильму номинацию на "Оскар" за лучшие спецэффекты, а сам актер буквально через год после релиза стал суперзвездой с многомиллионными контрактами.

Напомним, что Педро Паскаль мог полностью исчезнуть с экранов, если бы не его короткое появление в сериале "Баффи – истребительница вампиров". Именно гонорар за короткую роль позволил ему остаться в актерской индустрии.