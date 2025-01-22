Технологія українського стартапу допомогла зняти фільм "Бруталіст" з Едріаном Броуді

У фільмі "Бруталіст", що отримав "Золотий глобус", використали технологію українського стартапу Respeecher. Українська команда допомогла покращити діалоги завдяки штучному інтелекту.

Значна частина діалогів у фільмі ведеться угорською мовою, і творці фільму доклали чимало зусиль, щоб зробити їх максимально наближеними до носіїв мови. Це включало використання штучного інтелекту від українського стартапу Respeecher, пише 24 Канал з посиланням на Redshark.

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Український стартап допоміг покращити мову акторів

Один із творців фільму Давід Янчо розповів, що "Бруталіст" майже повністю знятий у форматі VistaVision. Цей формат востаннє використовували в Голлівуді у 1960-х роках.

Я є носієм угорської мови й знаю, що це одна з найскладніших мов для вивчення вимови. Навіть з угорським походженням Адріана (мати Броуді – угорська біженка, яка емігрувала до США у 1956 році – 24 Канал) – це не так просто. Це надзвичайно унікальна мова. Ми тренували (Броуді та Фелісіті Джонс – 24 Канал), і вони виконали неймовірну роботу, але ми також хотіли вдосконалити її так, щоб навіть місцеві жителі не помітили жодної різниці,

– сказав Давід Янчо.

Допомога від Respeecher була потрібна, щоб покращити певні літери їхніх вокальних звуків.

"Якщо ви походите з англосаксонського світу, певні звуки можуть бути особливо важкими для сприйняття. Ми спершу спробували відредагувати ці складні елементи разом з акторами. Потім ми спробували повністю озвучити їх з іншими акторами, але це не спрацювало. Тож ми шукали інші варіанти, як це покращити", – додав Янчо.

Трейлер фільму "Бруталіст": дивіться відео

Броуді та Джонс були повністю залучені до процесу під керівництвом Respeecher, який розпочався із запису їхніх голосів для озвучення угорської мови штучним інтелектом. Янчо також додав свій голос до моделі штучного інтелекту, щоб покращити складний діалект.

У більшості їхніх діалогів угорською мовою є частка моєї мови. Ми дуже обережно ставилися до збереження їхніх виступів. В основному це просто заміна букв тут і там. Ви можете зробити це в ProTools самостійно, але у нас було так багато діалогів угорською, що нам справді потрібно було пришвидшити процес, інакше ми б досі сиділи на пошті,

– розповів Янчо.

GenAI також використовується наприкінці фільму, щоб створити серію архітектурних креслень і готових будівель у стилі вигаданого архітектора. Загальний ефект настільки вражаючий, що ви можете зазирнути до Вікіпедії, щоб перевірити, чи існував Ласло Тот.

Янчо додав, що штучний інтелект використали для створення крихітних деталей, на зйомки яких не було ні грошей, ні часу.