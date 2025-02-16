Має понад 21 тисячу сторінок, але є нюанс: у Франції випустили найдовшу в світі книгу

Французьке видавництво JBE Books випустило найдовшу у світі книгу. Нею стала манга One Piece.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на видавництва JBE Books.

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Що відомо про найдовшу у світі книгу

Французьке видавництво JBE Books встановило унікальний рекорд, випустивши книгу, що складається з 21 450 сторінок. Вона містить більшість томів культової манги One Piece.

Як виглядає найдовша в світі книга / Фото JBE Books

Всього наразі було випущено лише 50 примірників цього видання, кожен із яких коштував 70 тисяч гривень. Згідно з інформацією на сайті видавництва, усі екземпляри вже розпродані.

Випущено всього 50 примірників / Фото JBE Books

За словами представника видавця, One Piece у цьому форматі є радше "нечитабельною скульптурою, яка екосистему онлайн-поширення коміксів".

Найдовша книга в світі є нечитабельною / Фото JBE Books

Автором манги не є Ілан Мануаш, але саме він створив це унікальне видання, об’єднавши всі томи популярної манги One Piece, яку написав Ейічіро Ода.

Що відомо про One Piece

One Piece – це одна з найпопулярніших і найдовших манг у світі. Вона почала виходити в 1997 році в журналі Weekly Shōnen Jump і триває досі.

Манга розповідає про пригоди Монкі Д. Луффі, хлопця, який випадково з'їв "диявольський плід" і отримав здібності розтягувати своє тіло, немов гума. Його головна мрія – стати Королем піратів і знайти легендарний скарб One Piece, залишений колишнім Королем піратів, Гол Д. Роджером.

Луффі збирає команду під назвою Пірати Солом'яного Капелюха, подорожує Гранд Лайном і бореться з потужними ворогами, зокрема з морськими офіцерами, іншими піратами та світовими правителями.