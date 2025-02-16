Сообщает 24 Канал со ссылкой на издательства JBE Books.

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Что известно о самой длинной в мире книге

Французское издательство JBE Books установило уникальный рекорд, выпустив книгу, состоящую из 21 450 страниц. Она содержит большинство томов культовой манги One Piece.

Как выглядит самая длинная в мире книга / Фото JBE Books

Всего пока было выпущено только 50 экземпляров этого издания, каждый из которых стоил 70 тысяч гривен. Согласно информации на сайте издательства, все экземпляры уже распроданы.

Выпущено всего 50 экземпляров / Фото JBE Books

По словам представителя издателя, One Piece в этом формате является скорее "нечитабельной скульптурой, которая экосистему онлайн-распространения комиксов".

Самая длинная книга в мире является нечитабельной / Фото JBE Books

Автором манги не является Илан Мануаш, но именно он создал это уникальное издание, объединив все тома популярной манги One Piece, которую написал Эйичиро Ода.

Что известно об One Piece

One Piece – это одна из самых популярных и самых длинных манг в мире. Она начала выходить в 1997 году в журнале Weekly Shōnen Jump и продолжается до сих пор.

Манга рассказывает о приключениях Монки Д. Луффи, парня, который случайно съел "дьявольский плод" и получил способности растягивать свое тело, словно резина. Его главная мечта – стать Королем пиратов и найти легендарное сокровище One Piece, оставленное бывшим Королем пиратов, Гол Д. Роджером.

Луффи собирает команду под названием Пираты Соломенной Шляпы, путешествует по Гранд Лайну и сражается с мощными врагами, в частности с морскими офицерами, другими пиратами и мировыми правителями.