Старша за єгипетські піраміди на 7 тисяч років: яка споруда вважається найстарішою у світі

Понад 11 тисяч років тому на території сучасної південно-східної Туреччини мисливці-збирачі звели грандіозний кам'яний комплекс, який вважається найдавнішим храмом у світі. Йдеться про Гебеклі-Тепе – мегалітичне поселення у Верхній Месопотамії, розташоване на гірському хребті.

Назва пам'ятки перекладається з турецької як "пузатий пагорб". Комплекс складається з низки круглих огорож, сформованих із величезних Т-подібних вапнякових колон, на частині з яких викарбовано візерунки диких тварин і абстрактні символи, пише History.

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Що приховує найдавніша споруда людства

Хоча Гебеклі-Тепе виявили ще в 1960-х роках, справжній інтерес до неї виник лише після візиту німецького археолога Клауса Шмідта у 1994 році. Уже наступного року розпочалися розкопки, які показали, що комплекс створили саме мисливці-збирачі. На це вказує відсутність слідів одомашнених рослин і тварин.

Колони комплексу сягають 5,5 метра заввишки, а вага окремих блоків становить до 45 тонн. Попри це, споруди були створені за допомогою примітивних інструментів – кам'яних молотків і крем'яних лез, залишки яких археологи знайшли під час розкопок. До складу комплексу також входять великі круглі огорожі, система збору дощової води та низка менших будівель.

Де розташована Гебеклі-Тепе: дивіться на карті

У дослідженні, опублікованому у 2020 році, доктор філософії з Управління старожитностей Ізраїлю Гіл Хаклей дійшов висновку, що споруди проєктувалися як єдиний комплекс.

Водночас справжнє призначення Гебеклі-Тепе досі залишається предметом дискусій. Частина дослідників припускає, що комплекс був релігійним або церемоніальним центром, де різні групи мисливців-збирачів проводили обряди та зібрання. Інші дослідники не виключають, що споруда могла бути пов'язана з культами смерті чи ритуальними практиками.

Гебеклі-Тепе / Фото GettyImages

Особливу увагу археологів привертають численні зображення лисиць і знайдені на території комплексу останки цих тварин. Наразі невідомо, чи відігравали вони особливу роль у віруваннях давніх мешканців регіону.

Значна частина пам'ятки досі залишається нерозкопаною. Можливо, майбутні відкриття допоможуть розкрити таємницю походження та справжнього призначення Гебеклі-Тепе.