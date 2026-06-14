Назва пам'ятки перекладається з турецької як "пузатий пагорб". Комплекс складається з низки круглих огорож, сформованих із величезних Т-подібних вапнякових колон, на частині з яких викарбовано візерунки диких тварин і абстрактні символи, пише History.
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Що приховує найдавніша споруда людства
Хоча Гебеклі-Тепе виявили ще в 1960-х роках, справжній інтерес до неї виник лише після візиту німецького археолога Клауса Шмідта у 1994 році. Уже наступного року розпочалися розкопки, які показали, що комплекс створили саме мисливці-збирачі. На це вказує відсутність слідів одомашнених рослин і тварин.
Колони комплексу сягають 5,5 метра заввишки, а вага окремих блоків становить до 45 тонн. Попри це, споруди були створені за допомогою примітивних інструментів – кам'яних молотків і крем'яних лез, залишки яких археологи знайшли під час розкопок. До складу комплексу також входять великі круглі огорожі, система збору дощової води та низка менших будівель.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Де розташована Гебеклі-Тепе: дивіться на карті
У дослідженні, опублікованому у 2020 році, доктор філософії з Управління старожитностей Ізраїлю Гіл Хаклей дійшов висновку, що споруди проєктувалися як єдиний комплекс.
Водночас справжнє призначення Гебеклі-Тепе досі залишається предметом дискусій. Частина дослідників припускає, що комплекс був релігійним або церемоніальним центром, де різні групи мисливців-збирачів проводили обряди та зібрання. Інші дослідники не виключають, що споруда могла бути пов'язана з культами смерті чи ритуальними практиками.
Гебеклі-Тепе / Фото GettyImages
Особливу увагу археологів привертають численні зображення лисиць і знайдені на території комплексу останки цих тварин. Наразі невідомо, чи відігравали вони особливу роль у віруваннях давніх мешканців регіону.
Значна частина пам'ятки досі залишається нерозкопаною. Можливо, майбутні відкриття допоможуть розкрити таємницю походження та справжнього призначення Гебеклі-Тепе.