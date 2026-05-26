Знайдені сліди їхнього побуту, харчування та організації праці змусили дослідників переглянути звичне уявлення про будівництво пірамід. Про те, хто насправді будував усипальниці фараонів, розповідає Discover Magazine.

Єгипетські піраміди не будували раби

Найпереконливіші докази свідчать, що піраміди зводили місцеві жителі, яким платили за працю та мали хороше харчування. Про це свідчать могили будівельників та інші сліди їхнього життя.

У 1990 році археологи виявили кілька скромних поховань робітників неподалік від гробниць фараонів. Усередині знайшли речі, необхідні, за віруваннями єгиптян, для переходу в загробний світ – блага, які навряд чи були доступні рабам.

Крім того, археологи багато років вивчають масштабний комплекс Хейт-ель-Гураб, який, ймовірно, слугував тимчасовим поселенням для тисяч робітників. Вважається, що він був частиною великого портового міста на березі Нілу, куди доставляли їжу, припаси та будівельні матеріали з усього регіону.

Серед руїн Хейт-ель-Гураба виявили великі казарми, здатні вмістити понад 1 600 людей, а також численні залишки їжі, зокрема хліба, риби, м'яса великої рогатої худоби, кіз і овець.

Сліди самих робітників збереглися й у вигляді прихованих написів усередині пірамід. Ці графіті, створені давньоєгипетською мовою, містять назви робочих груп. Деякі символи вказують на міста й регіони походження будівельників, а інші, ймовірно, були своєрідними емблемами бригад із зображеннями тварин, зокрема ібісів.

При цьому археологи не виявили доказів використання рабської праці чи іноземних робітників.