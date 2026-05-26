Найденные следы их быта, питания и организации труда заставили исследователей пересмотреть привычное представление о строительстве пирамид. О том, кто на самом деле строил усыпальницы фараонов, рассказывает Discover Magazine.

Смотрите также Не Клеопатра: кого считают самой красивой женщиной Древнего Египта

Египетские пирамиды не строили рабы

Самые убедительные доказательства свидетельствуют, что пирамиды возводили местные жители, которым платили за труд и имели хорошее питание. Об этом свидетельствуют могилы строителей и другие следы их жизни.

В 1990 году археологи обнаружили несколько скромных захоронений рабочих неподалеку от гробниц фараонов. Внутри нашли вещи, необходимые, по верованиям египтян, для перехода в загробный мир – блага, которые вряд ли были доступны рабам.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Кроме того, археологи много лет изучают масштабный комплекс Хейт-эль-Гураб, который, вероятно, служил временным поселением для тысяч рабочих. Считается, что он был частью большого портового города на берегу Нила, куда доставляли еду, припасы и строительные материалы со всего региона.

Египетские пирамиды / Фото Unspalsh

Среди руин Хейт-эль-Гураба обнаружили большие казармы, способные вместить более 1 600 человек, а также многочисленные остатки пищи, в частности хлеба, рыбы, мяса крупного рогатого скота, коз и овец.

Следы самих рабочих сохранились и в виде скрытых надписей внутри пирамид. Эти граффити, созданы на древнеегипетском языке, содержат названия рабочих групп. Некоторые символы указывают на города и регионы происхождения строителей, а другие, вероятно, были своеобразными эмблемами бригад с изображениями животных, в частности ибисов.

При этом археологи не обнаружили доказательств использования рабского труда или иностранных рабочих.