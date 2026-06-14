Название памятника переводится с турецкого как "пузатый холм". Комплекс состоит из ряда круглых ограждений, сформированных из огромных Т-образных известняковых колонн, на части которых высечены узоры диких животных и абстрактные символы, пишет History.

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Что скрывает древнейшее сооружение человечества

Хотя Хебекли-Тепе обнаружили еще в 1960-х годах, настоящий интерес к ней возник только после визита немецкого археолога Клауса Шмидта в 1994 году. Уже в следующем году начались раскопки, которые показали, что комплекс создали именно охотники-собиратели. На это указывает отсутствие следов одомашненных растений и животных.

Колонны комплекса достигают 5,5 метра в высоту, а вес отдельных блоков составляет до 45 тонн. Несмотря на это, сооружения были созданы с помощью примитивных инструментов – каменных молотков и кремневых лезвий, остатки которых археологи нашли во время раскопок. В состав комплекса также входят большие круглые ограждения, система сбора дождевой воды и ряд меньших по размеру построек.

Где находится Гебекли-Тепе: смотрите на карте

В исследовании, опубликованном в 2020 году, доктор философии из Управления древностей Израиля Гил Хаклей пришел к выводу, что сооружения проектировались как единый комплекс.

В то же время истинное назначение Хебекли-Тепе до сих пор остается предметом дискуссий. Часть исследователей предполагает, что комплекс был религиозным или церемониальным центром, где различные группы охотников-собирателей проводили обряды и собрания. Другие исследователи не исключают, что сооружение могло быть связано с культами смерти или ритуальными практиками.

Гебекли-Тепе / Фото GettyImages

Особое внимание археологов привлекают многочисленные изображения лисиц и найденные на территории комплекса останки этих животных. Пока неизвестно, играли ли они особую роль в верованиях древних жителей региона.

Значительная часть памятника до сих пор остается нераскопанной. Возможно, будущие открытия помогут раскрыть тайну происхождения и истинного назначения Гебекли-Тепе.