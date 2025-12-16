Приберіть лише три сірники: ця проста головоломка ставить у глухий кут навіть уважних

Головоломки із сірниками лише, на перший погляд, здаються простими. Спробуйте прибрати всього три сірники – і перевірте, чи справді ваша уважність працює без помилок.

Головоломки можуть здатися простими на вигляд, але вони чудово стимулюють мозок і уважність. Наприклад, 24 Канал із посиланням на Maths Week Scotland пропонує випробувати свої сили у класичній головоломці із сірниками, де вам потрібно прибрати три сірники, щоб рівняння стало правильним.

Які три сірники потрібно прибрати?

Оригінальний приклад головоломки з сірниками 8+9=4 / Фото Maths Week Scotland

Перед вами класична головоломка із сірниками, яка, на перший погляд, виглядає як неправильний математичний приклад. Завдання змушує уважно придивитися до деталей і вийти за межі звичного способу мислення, адже розв’язання приховане не в підрахунках, а в простій зміні форми.

Зверніть увагу! Ще раз пильно придивіться до зображення та подумайте: які три сірники зайві і які саме варто прибрати, щоб приклад став правильним.

Приберіть 1 сірник з 8 – середню горизонтальну (так 8 стане 0). Далі приберіть 2 сірники з 9 – верхню горизонтальну і праву верхню вертикальну (так 9 стане 4). Отримаємо правильний приклад: 0 + 4 = 4.

Чому корисно проходити такі головоломки?

Головоломки, як-от задачі зі сірниками, не лише випробовують вашу уважність, а й мають реальні когнітивні переваги. Дослідження показують, що розв’язування головоломок допомагає тренувати різні розумові навички: покращує пам’ять, увагу, здатність вирішувати проблеми та логічне мислення.

Як зазначає The Mind Company, одні з таких вправ активізують різні ділянки мозку, що стимулює формування нових нейронних зв’язків і підтримує розумову активність.

Головоломки – чудовий спосіб підтримувати мозок у формі не лише для дітей, а й для дорослих, адже регулярне ментальне навантаження може допомогти зберегти гостроту розуму з віком.

Ось ще одна цікава головоломка

Раніше ми описували іншу вірусну головоломку, де пропонували утворити квадрат, пересунувши лише одну сірник із фігури у вигляді хреста за 8 секунд.

Цікаво, що рішення цієї задачі також не таке очевидне, як здається на перший погляд: саме уважний перегляд фігури дозволяє знайти той один сірник, пересунувши який, ви отримуєте ідеальний квадрат.