Головоломки могут показаться простыми на вид, но они прекрасно стимулируют мозг и внимательность. Например, 24 Канал со ссылкой на Maths Week Scotland предлагает испытать свои силы в классической головоломке со спичками, где вам нужно убрать три спички, чтобы уравнение стало правильным.

Смотрите также Увлекательная головоломка с игральными кубиками: только очень остроглазые люди способны ее пройти

Какие три спички нужно убрать?

Оригинальный пример головоломки со спичками 8+9=4 / Фото Maths Week Scotland

Перед вами классическая головоломка со спичками, которая, на первый взгляд, выглядит как неправильный математический пример. Задача заставляет внимательно присмотреться к деталям и выйти за пределы привычного способа мышления, ведь решение скрыто не в подсчетах, а в простом изменении формы.

Обратите внимание! Еще раз пристально присмотритесь к изображению и подумайте: какие три спички лишние и какие именно стоит убрать, чтобы пример стал правильным.

Уберите 1 спичку из 8 спичек – среднюю горизонтальную (так 8 станет 0). Далее уберите 2 спички из 9 – верхнюю горизонтальную и правую верхнюю вертикальную (так 9 станет 4). Получим правильный пример: 0 + 4 = 4.

Почему полезно проходить такие головоломки?

Головоломки, такие как задачи со спичками, не только испытывают вашу внимательность, но и имеют реальные когнитивные преимущества. Исследования показывают, что решение головоломок помогает тренировать различные умственные навыки: улучшает память, внимание, способность решать проблемы и логическое мышление.

Как отмечает The Mind Company, одни из таких упражнений активизируют различные участки мозга, что стимулирует формирование новых нейронных связей и поддерживает умственную активность.

Головоломки – отличный способ поддерживать мозг в форме не только для детей, но и для взрослых, ведь регулярная ментальная нагрузка может помочь сохранить остроту ума с возрастом.

Вот еще одна интересная головоломка

Ранее мы описывали другую вирусную головоломку, где предлагали образовать квадрат, передвинув лишь одну спичку из фигуры в виде креста за 8 секунд.

Интересно, что решение этой задачи также не такое очевидное, как кажется на первый взгляд: именно внимательный просмотр фигуры позволяет найти ту одну спичку, передвинув которую, вы получаете идеальный квадрат.