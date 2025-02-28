У Києві з'явилось нове графіті із захисниками України: ким вони були

На Дарницькому мосту в Києві з’явилося нове графіті, присвячене Святославу Алексапольському та Олександру Клепікову. Вони були захисникам України та вболівальниками ультрас сімферопольського футбольного клубу "Таврія".

Обидва після окупації Криму вступили до лав Збройних сил України та до останнього дня боролися за свободу країни. Про це пише 24 Канал із посиланням на інстаграм ультрас "Таврії".

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Графіті як символ пам’яті

Монументальне зображення площею понад 20 квадратних метрів створили київські художники Віталій Гідеван та Олена Нойна. Це частина великого мистецького проєкту, в межах якого на вулицях столиці з’являються мурали, присвячені загиблим захисникам.

Окрім Алексапольського та Клепікова, у межах ініціативи вже були увіковічені Євген Світличний, Олексій Найда, Антон Петрочко, Андрій Огородник та інші герої, які віддали своє життя за Україну.

Ким вони були

Святослав "Свят" Алексапольський воював у лавах полку «Азов», а також у десантних 25-й та 95-й бригадах. Після повномасштабного вторгнення служив у 126-й бригаді на південному напрямку. Його відвагу відзначили на державному рівні – посмертно йому присвоїли звання Героя України.



У Києві нове графіті / Фото інстаграм Ultras Tavriya

Олександр "Борян" Клепіков був серед перших, хто долучився до полку "Азов". Згодом служив у морській піхоті, а після 24 лютого 2022 року, будучи оператором Головного управління розвідки Міністерства оборони, здійснив три надзвичайно ризиковані вильоти до заблокованого Маріуполя, щоб допомогти захисникам «Азовсталі». На сайті електронних петицій вже зібрано понад 25 тисяч підписів із вимогою присвоїти йому звання Героя України.

Графіті на Дарницькому мосту – це не лише художній витвір, а й потужний символ вдячності та пам’яті про тих, хто віддав життя за свободу України. Подібні ініціативи допомагають суспільству не забувати про справжніх героїв і надихають на подальшу боротьбу за незалежність.