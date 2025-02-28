Оба после оккупации Крыма вступили в ряды Вооруженных сил Украины и до последнего дня боролись за свободу страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм ультрас "Таврии".

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Граффити как символ памяти

Монументальное изображение площадью более 20 квадратных метров создали киевские художники Виталий Гидеван и Елена Нойна. Это часть большого художественного проекта, в рамках которого на улицах столицы появляются муралы, посвященные погибшим защитникам.

Кроме Алексапольского и Клепикова, в рамках инициативы уже были увековечены Евгений Светличный, Алексей Найда, Антон Петрочко, Андрей Огородник и другие герои, которые отдали свою жизнь за Украину.

Кем они были

Святослав "Свят" Алексапольский воевал в рядах полка "Азов", а также в десантных 25-й и 95-й бригадах. После полномасштабного вторжения служил в 126-й бригаде на южном направлении. Его отвагу отметили на государственном уровне – посмертно ему присвоили звание Героя Украины.



В Киеве новое граффити / Фото инстаграм Ultras Tavriya

Александр "Борян" Клепиков был среди первых, кто присоединился к полку "Азов". Впоследствии служил в морской пехоте, а после 24 февраля 2022 года, будучи оператором Главного управления разведки Министерства обороны, совершил три чрезвычайно рискованные вылеты в заблокированный Мариуполь, чтобы помочь защитникам "Азовстали". На сайте электронных петиций уже собрано более 25 тысяч подписей с требованием присвоить ему звание Героя Украины.

Граффити на Дарницком мосту – это не только художественное произведение, но и мощный символ благодарности и памяти о тех, кто отдал жизнь за свободу Украины. Подобные инициативы помогают обществу не забывать о настоящих героях и вдохновляют на дальнейшую борьбу за независимость.