Не лише гуцули: де ще на похоронах влаштовували таємничу "грушку"

Після виходу пісні виконавиці Fiinka зріс інтерес до давнього гуцульського обряду під назвою "грушка" – веселощів у домі, де є покійник. Однак не лише на Гуцульщині була така традиція.

Схожа традиція існувала також на Бойківщині – сусідньому від Гуцульщини регіоні. Щоправда, в цієї традиції була інша назва, розповідає 24 Канал з посиланням на Михайла Мельниковича.

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Що під час похорону робили на Бойківщині

Своїми спогадами поділилася Анна Шкелебей з села Вишків на Франківщині, що є частиною Бойківщини. Вона розповіла, як раніше стала свідком похорону з "іграми" у селі Семичів.

Бойки свою "гру" на похороні називали "бити дупака". Суть гри була простою – після парастасу, тобто панахиди у перший та другий вечір, поки тіло покійника в хаті, молодь збиралася у сінях (такий собі аналог сучасних коридорів чи веранд) і починала гру. Суть була наступною – хлопець обертався до натовпу спиною. Хтось мав його ударити і треба було вгадати, хто вдарив. Били доти, поки хлопець не вгадає, хто завдав удару.

Дівчата теж "били дупака". І Анна Шкелебей була учасницею такої гри. Щоправда, жінка зізнається, дівчат били не сильно.

Ще була одна "гра", суть якої полягала у тому, що хтось з присутніх брав мотузку, замочував її кінець у воді, а потім у сажі та ходив з примовляннями: "нехай той поцілує ось цю". Хто відмовлявся – того мазали сажею.

Анна Шкелебей розповідає про "ігри" бойків на похоронах: дивіться відео

Цікаво, що "ігри" грали лиш на похоронах людей, котрі померли у поважному віці, доживши до глибокої старості. Якщо ж покійник помер молодим чи загинув за трагічних обставин – такі обряди зазвичай не виконували.