Похожая традиция существовала также на Бойковщине – соседнем от Гуцульщины регионе. Правда, у этой традиции было другое название, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Михаила Мельниковича.

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Что во время похорон делали на Бойковщине

Своими воспоминаниями поделилась Анна Шкелебей из села Вышков на Франковщине, что является частью Бойковщины. Она рассказала, как раньше стала свидетелем похорон с "играми" в селе Семичев.

Бойки свою "игру" на похоронах называли "бить дупака". Суть игры была простой – после парастаса, то есть панихиды в первый и второй вечер, пока тело покойника в доме, молодежь собиралась в сенях (некий аналог современных коридоров или веранд) и начинала игру. Суть была следующей – парень оборачивался к толпе спиной. Кто-то должен был его ударить и надо было угадать, кто ударил. Били до тех пор, пока парень не угадает, кто нанес удар.

Девушки тоже "били дупака". И Анна Шкелебей была участницей такой игры. Правда, женщина признается, девушек били не сильно.

Еще была одна "игра", суть которой заключалась в том, что кто-то из присутствующих брал веревку, замачивал ее конец в воде, а затем в саже и ходил с приговорами: "пусть тот поцелует вот эту". Кто отказывался – того мазали сажей.

Анна Шкелебей рассказывает об "играх" бойков на похоронах: смотрите видео

Интересно, что "игры" играли только на похоронах людей, которые умерли в почтенном возрасте, дожив до глубокой старости. Если же покойник умер молодым или погиб при трагических обстоятельствах – такие обряды обычно не выполняли.