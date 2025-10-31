"Заради дитини готова на все": українка зворушила мережу постом про те, як її син чекає Геловін
- Вебдизайнерка Анна Чувілєк звернулася до сусідів з проханням долучитися до святкування Геловіну для її сина, запропонувавши їм заздалегідь куплені цукерки для пригощання.
- Ініціатива Анни викликала обговорення в соцмережах, де більшість коментаторів підтримали її, хоча деякі критикували свято як "чуже".
31 жовтня у світі відзначають Геловін – містичне свято, на яке в західних країнах асоціюється з переодяганнями, гарбузами і солодощами. В Україні воно теж набуває популярності.
Вебдизайнерка Анна Чувілєк вирішила вмовити своїх сусідів доучитися до маленької авантюри, адже її син з нетерпінням чекає на Геловін. Що з цього вийшло – розповість 24 Канал.
На яку авантюру жінка вирішила вмовити сусідів?
У соцмережі Threads Анна поділилася скриншотом повідомлення, яке написала у чат будинку своїм сусідам. Вона назвала своє прохання дивним, проте підкреслила, що вона готова на все заради сина, а він з нетерпінням чекає на Геловін. Анна каже, що розуміє, що це свято є для нас чужим, але все ж побачивши в американських мультфільмах, як діти ходять від хати до хати і їх пригощають цукерками, теж хоче так відсвяткувати.
Тому Анна запропонувала своїм сусідам долучитися до авантюри – якщо вони не проти, щоб до них прийшов її син ввечері в п'ятницю, то вона готова заздалегідь придбати цукерки, якими вони можуть почастувати його.
Маю до вас дуже нестандартне прохання, але заради дитини готова на все… Я заздалегідь куплю всі солодощі і занесу тим сусідам, хто погодиться нас прийняти. А в цю п'ятницю близько 20:00 ми постукаємо до вас у двері – ви відкриєте і пригостите цими цукерками,
– написала Анна.
Ось таке повідомлення отримали сусіди Анни / Скриншот з Threads Анни Черняєвої
Цікаво, що дуже скоро повідомлення Анни опинилося по той бік соцмережі і ним уже поділився один з її сусідів, який, здається, трохи заздрить хлопчику, якому мама хоче організувати святкування Геловіну.
Підозрюємо, що нас таких багато / Скриншот
У коментарях розгорілися баталії. Хтось критикував, мовляв, це чуже свято і краще ходити колядувати та щедрувати. Та все ж більшість коментаторів підтримали маму і висловили сподівання, що сусіди погодяться, адже зважаючи на те, в які часи ми живемо, ще один привід для дитячої радості – це чудово.
А ще багато користувачів поділилися, що в їхніх будинках уже не перший рік відзначають Геловін і діти ходять по сусідах, а ті їх частують або ж дають гроші.
Як реагує мережа на прохання Анни / Скриншот
А ще коментатори цікавляться, чи погодилися сусіди на таку авантюру, та відповіді поки немає. Тому, здається, треба лише чекати вечора.
Геловін в Україні: що відомо?
Геловін в Україну прийшов не так давно. Це свято має кельтське походження, але особливої популярності набуло в США. А під впливом кіно, музики та мультфільмів поширилося по світу.
Багато представників церков критикують це свято.
Водночас існує легенда, що нібито раніше слов'яни святкували в останній день жовтня так звану "велесову ніч", що насправді є вигадкою.