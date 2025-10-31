"Заради дитини готова на все": українка зворушила мережу постом про те, як її син чекає Геловін

31 жовтня у світі відзначають Геловін – містичне свято, на яке в західних країнах асоціюється з переодяганнями, гарбузами і солодощами. В Україні воно теж набуває популярності.

Вебдизайнерка Анна Чувілєк вирішила вмовити своїх сусідів доучитися до маленької авантюри, адже її син з нетерпінням чекає на Геловін. Що з цього вийшло – розповість 24 Канал.

На яку авантюру жінка вирішила вмовити сусідів?

У соцмережі Threads Анна поділилася скриншотом повідомлення, яке написала у чат будинку своїм сусідам. Вона назвала своє прохання дивним, проте підкреслила, що вона готова на все заради сина, а він з нетерпінням чекає на Геловін. Анна каже, що розуміє, що це свято є для нас чужим, але все ж побачивши в американських мультфільмах, як діти ходять від хати до хати і їх пригощають цукерками, теж хоче так відсвяткувати.

Тому Анна запропонувала своїм сусідам долучитися до авантюри – якщо вони не проти, щоб до них прийшов її син ввечері в п'ятницю, то вона готова заздалегідь придбати цукерки, якими вони можуть почастувати його.

Маю до вас дуже нестандартне прохання, але заради дитини готова на все… Я заздалегідь куплю всі солодощі і занесу тим сусідам, хто погодиться нас прийняти. А в цю п'ятницю близько 20:00 ми постукаємо до вас у двері – ви відкриєте і пригостите цими цукерками,

– написала Анна.



Скриншот з Threads Анни Черняєвої

Цікаво, що дуже скоро повідомлення Анни опинилося по той бік соцмережі і ним уже поділився один з її сусідів, який, здається, трохи заздрить хлопчику, якому мама хоче організувати святкування Геловіну.



Скриншот

У коментарях розгорілися баталії. Хтось критикував, мовляв, це чуже свято і краще ходити колядувати та щедрувати. Та все ж більшість коментаторів підтримали маму і висловили сподівання, що сусіди погодяться, адже зважаючи на те, в які часи ми живемо, ще один привід для дитячої радості – це чудово.

А ще багато користувачів поділилися, що в їхніх будинках уже не перший рік відзначають Геловін і діти ходять по сусідах, а ті їх частують або ж дають гроші.

Скриншот

А ще коментатори цікавляться, чи погодилися сусіди на таку авантюру, та відповіді поки немає. Тому, здається, треба лише чекати вечора.

Геловін в Україні: що відомо?