"Таких багато, а я одна": учасниця "Холостяка" випадково запустила вірусний тренд у мережі

Поки СТБ транслює другий випуск популярного шоу "Холостяк", у мережі все ще вирують наслідки першого. Причиною є одна з учасниць шоу, через котру з'явився цілий тренд.

І мова йде про Віточку Зварич, адже її фраза у першому випуску шоу стала вірусною в соцмережі Threads. Більше про це розповість 24 Канал.

"По паспорту я Вікторія…"

17 жовтня відбулася прем'єра нового сезону популярного шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі. Однією з учасниць проєкту є волонтерка, етнологиня і засновниця бренду традиційних прикрас Віта Зварич. Під час знайомства з учасницями вона сказала:

Я взагалі по паспорту я Вікторія, але Вікторій купа, а Віточка – одна.

Перед цим вона наполегливо казала суперницям називати її саме Віточкою. Тому це спричинило справжній бум у мережі, де люди пропонують називати їх також якось інакше.

Якщо ви думаєте, що цього разу обійшлося без українських брендів – то помиляєтеся. Долучилися навіть неочікувані профілі. Очікували, що Укргідрометцентр підхопить тренд? От і ми ні.

Бренди в тренді / Скриншот

Користувачі мережі теж почали змагатися в креативі. Усі дописи додати сюди, мабуть, неможливо, тому ми обрали найкращі.

У тренді не тільки бренди / Скриншоти

А ввечері 24 жовтня відбудеться прем'єра другого випуску шоу "Холостяк", то ж чекаємо на нові тренди у соцмережах.

