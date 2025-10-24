"Таких много, а я одна": участница "Холостяка" случайно запустила вирусный тренд в сети
- Участница шоу "Холостяк" Вита Зварич случайно запустила вирусный тренд в соцсети Threads со своей фразой.
- Тренд подхватили даже неожиданные профили, такие как Укргидрометцентр, и пользователи начали соревноваться в креативности.
Пока СТБ транслирует второй выпуск популярного шоу "Холостяк", в сети все еще бушуют последствия первого. Причиной является одна из участниц шоу, из-за которой появился целый тренд.
И речь идет о Виточке Зварич, ведь ее фраза в первом выпуске шоу стала вирусной в соцсети Threads. Больше об этом расскажет 24 Канал.
Интересно "Гениальный абсолютно": Ирена Карпа назвала свой любимый фильм всех времен
"По паспорту я Виктория..."
17 октября состоялась премьера нового сезона популярного шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком в главной роли. Одной из участниц проекта является волонтер, этнолог и основательница бренда традиционных украшений Вита Зварич. Во время знакомства с участницами она сказала:
Я вообще по паспорту я Виктория, но Викторий куча, а Виточка – одна.
Перед этим она настойчиво говорила соперницам называть ее именно Виточкой. Поэтому это вызвало настоящий бум в сети, где люди предлагают называть их также как-то иначе.
Если вы думаете, что на этот раз обошлось без украинских брендов – то ошибаетесь. Присоединились даже неожиданные профили. Ожидали, что Укргидрометцентр подхватит тренд? Вот и мы нет.
Бренды в тренде / Скриншот
Пользователи сети тоже начали соревноваться в креативе. Все сообщения добавить сюда, пожалуй, невозможно, поэтому мы выбрали лучшие.
В тренде не только бренды / Скриншоты
А вечером 24 октября состоится премьера второго выпуска шоу "Холостяк", так что ждем новые тренды в соцсетях.
Не Виточкой единой: какие мемы появились после первого выпуска?
Ирина Пономаренко поразила всех своей эффектной шляпкой, которая стала едва ли не главной темой вечера в соцсетях, когда состоялась премьера "Холостяка". Оказалось, что это панама от бренда Eromin, стоимостью 8 тысяч гривен.
Еще одна участница, Ирина Глухая, также стала звездой соцсетей из-за своего эффектного появления – она появилась, приехав на крыше лимузина. Интересно, что и сама Ирина поддерживает волну мемов и тоже шутит о своем появлении.