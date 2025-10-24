"Таких много, а я одна": участница "Холостяка" случайно запустила вирусный тренд в сети

Пока СТБ транслирует второй выпуск популярного шоу "Холостяк", в сети все еще бушуют последствия первого. Причиной является одна из участниц шоу, из-за которой появился целый тренд.

И речь идет о Виточке Зварич, ведь ее фраза в первом выпуске шоу стала вирусной в соцсети Threads. Больше об этом расскажет 24 Канал.

"По паспорту я Виктория..."

17 октября состоялась премьера нового сезона популярного шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком в главной роли. Одной из участниц проекта является волонтер, этнолог и основательница бренда традиционных украшений Вита Зварич. Во время знакомства с участницами она сказала:

Я вообще по паспорту я Виктория, но Викторий куча, а Виточка – одна.

Перед этим она настойчиво говорила соперницам называть ее именно Виточкой. Поэтому это вызвало настоящий бум в сети, где люди предлагают называть их также как-то иначе.

Если вы думаете, что на этот раз обошлось без украинских брендов – то ошибаетесь. Присоединились даже неожиданные профили. Ожидали, что Укргидрометцентр подхватит тренд? Вот и мы нет.

Бренды в тренде / Скриншот

Пользователи сети тоже начали соревноваться в креативе. Все сообщения добавить сюда, пожалуй, невозможно, поэтому мы выбрали лучшие.

В тренде не только бренды / Скриншоты

А вечером 24 октября состоится премьера второго выпуска шоу "Холостяк", так что ждем новые тренды в соцсетях.

