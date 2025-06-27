Їх відео розірвало TikTok: як хор "Гомін" став сенсацією, а соліст – улюбленцем соцмереж

За три дні львівський муніципальний хор "Гомін" став сенсацією у TikTok. Відео з а капельним виконанням пісні Степана Гіги “Цей сон” зібрало понад 5 мільйонів переглядів.

Глядачі в захваті не лише від співу, а й від харизматичного соліста Вадима Яценка. Після цього виступу всі квитки на концерти хору розкупили до кінця року, передає 24 Канал.

Дивіться також Італійський брейнрот та ШІ влаштували "вечірку" в TikTok: відео збирають мільйони переглядів

Як хор "Гомін" здобув шалену популярність

Хор "Гомін" зі Львова несподівано став надзвичайно популярним після публікації відео з їхнього виступу в TikTok.

Всього за три дні а капельне виконання пісні "Цей сон" Степана Гіги у Львівському органному залі зібрало понад 5 мільйонів переглядів та 250 тисяч вподобань.

Хор "Гомін" виконує пісню "Цей сон": дивіться відео

Головна зірка у відео – соліст з бородою та проникливим голосом, що співає з руками в кишенях і легкою усмішкою. Його ім’я – Вадим Яценко, він є художнім керівником та диригентом хору.

Під відео можна побачити сотні захоплених коментарів. І хоча люди щиро вражені всім хором, саме соліст став героєм більшості коментарів.

Приклади захоплених коментарів під відео хору "Гомін" / Скриншоти

Зауважимо, що після публікації відео всі квитки на концерти "Гомону" розкупили аж до кінця року. Через значний ажіотаж Львівський органний зал анонсував додаткові виступи в межах програми "Цей хор, цей хор".

Хор "Гомін" виконує пісню "Щедрик": дивіться відео

@lvivorgan Цього українського генія світ знає завдяки “Щедрику” (Carol of the Bells), але його музична спадщина значно ширша й глибша. Почути наживо хорові твори Миколи Леонтовича запрошує хор “Гомін” під дириґуванням Вадима Яценка! 31 серпня / 19:00 Леонтович. Хор “Гомін” Львівський органний зал “До 150-річчя з дня народження композитора ми прагнемо записати та видати цю збірку, щоби кожен зміг насолодитися безсмертною хоровою спадщиною Леонтовича”, – говорить художній керівник хору “Гомін” Вадим Яценко. У межах стратегії розвитку української класики Ukrainian Live Львівський органний зал, хор “Гомін” розпочинають масштабний проєкт: запис повного видання хорових творів Миколи Леонтовича. Запис здійснює партнер Львівського органного залу – Радіо Культура. Квитки можна придбати у касі Органного або на сайті контрамарка!@Vadym Yatsenko ♬ оригінальний звук - Львівський Органний

Цікаво, що програма "Цей хор, цей хор" існує ще з 2024 року, однак вона залишалася непомітною для широкого кола публіки.

Також нещодавно хор "Гомін" завів і власну Instagram-сторінку. Там обіцяють публікувати більше музики, залаштунки, жартів та відео з поїздок.

Що відомо про хор "Гомін"

Львівський муніципальний хор "Гомін" був заснований ще у 1980-х роках із метою популяризації хорового співу. У репертуарі колективу – українська музика різних років. Зокрема народні й повстанські пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, сучасна музика.

З 2023 року "Гомін" став частиною Львівського органного залу. Від серпня того ж року головним диригентом та художнім керівником хору став Вадим Яценко. Саме під його керівництвом оновлений склад хору вже у жовтні представив Україну на Міжнародному хоровому фестивалі в Лунді (Швеція).

Учасники хору / Фото з Facebook-сторінки хору "Гомін"

За свою понад 30-річну історію хор був учасником й лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів, провів безліч виступів в Україні та за кордоном (США, Франція, Німеччина, Чехія, Велика Британія, Сербія, Швеція).

Ба більше, "Гомін" став найкращим хором України 2024 року за версією Національного рейтингу інформаційної агенції Укрінформ "Інфобум-Класична Музика 2024".