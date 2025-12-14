Соцмережі знову заполонили Крампуси: що потрібно знати про "злого близнюка" Миколая

Щороку перед Різдвом альпійські села у Австрії проводяться паради на честь Крампуса – демонічної істоти, яку вважають "злим близнюком" Святого Миколая. Ця традиція зародилася ще в Середньовіччі, коли люди влаштовували "біг Крампуса" і ганяли вулицями дітей, лякаючи їх покараннями за неслухняність.

Як виглядають сучасні паради із Крампусами?

Сучасний варіант святкування проходить у форматі парадів, і його досі активно підтримують у кількох країнах Центральної Європи.

В Австрії, особливо в Тіролі, традиція має великий розмах. Так, у містечку Ігльс сім'ї збираються, щоб побачити парад Крампуса.

Парад Крампуса / Фото GettyImages

На них молоді люди в хутряних костюмах, дерев'яних масках і з поясами, оздобленими коров'ячими дзвінками, їдуть на спеціальних колісницях, які підпалюють для створення моторошної атмосфери.

Як з'явилася легенда про Крампуса?

Крампус - відомий персонаж фольклору Східної та Центральної Європи. Як зазначає видання History, ця істота, наполовину козел, наполовину людина, бере свій початок із язичницьких вірувань, пов'язаних із зимовим сонцестоянням.

Згодом образ Крампуса увійшов у християнські традиції й використовувався для виховання дітей.

Поки добрий Святий Миколай приносить подарунки чемним малюкам, Крампус має іншу роль - карати тих, хто протягом року не слухався. Його ніч – Крампуснахт – відзначають 5 грудня, напередодні Дня Святого Миколая. У цей час діти можуть отримати як подарунок, так і шматок вугілля, якщо вони погано поводилися протягом року.

За легендою, Крампус карав неслухняних дітей / Фото GettyImages

За легендою, Крампус хапає неслухняних дітей у мішок і може або відшмагати їх, або навіть забрати до пекла, залежно від того, наскільки вони були неслухняними.

Як в мережі ставляться до параду Крампуса?

Користувач @pavlo_shvydun поцікавився у користувачів в Threads, як вони ставлять до параду Крампуса. На що отримав досить різні реакції. Дехто з користувачів зізнається, що мріє про подібні масштабні святкування і в Україні.

"А я мрію, щоб у нас відродилася традиція з таким розмахом святкувати Маланку", – пише один із коментаторів.

Інші жартують, що українців такими парадами не налякаєш, адже той, "хто в Україні бачив Маланку, Крампуса не боїться".

Українці обговорюють паради Крампуса в Threads / Скриншот

Втім, не всім подобається ідея демонічних образів, адже вважають, що на Різдво потрібно святкувати народження Ісуса, а не радіти демонічним маскам.

На це інші користувачі нагадують, що українські різдвяні традиції теж включають маски з язичницьким корінням.

"Коляда на Різдво включає перевдягання в обрядові маски (Коза, Чорт, Маланка, Дід, Баба), що є давньою традицією, яка поєднує язичницькі вірування про зустріч душ померлих та християнське свято. Мета переодягання - відганяти зло", – зазначає один з користувачів.

Також серед коментаторів можна зустріти і тих, хто висловлює захоплення західною традицією.

