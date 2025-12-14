Сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel + Leisure.

Как выглядят современные парады с Крампусами?

Современный вариант празднования проходит в формате парадов, и его до сих пор активно поддерживают в нескольких странах Центральной Европы.

В Австрии, особенно в Тироле, традиция имеет большой размах. Так, в городке Игльс семьи собираются, чтобы увидеть парад Крампуса.

Парад Крампуса / Фото GettyImages

На них молодые люди в меховых костюмах, деревянных масках и с поясами, украшенными коровьими колокольчиками, едут на специальных колесницах, которые поджигают для создания жуткой атмосферы.

Как проходит парад Крампуса: смотрите видео

Как появилась легенда о Крампусе?

Крампус - известный персонаж фольклора Восточной и Центральной Европы. Как отмечает издание History, это существо, наполовину козел, наполовину человек, берет свое начало из языческих верований, связанных с зимним солнцестоянием.

Со временем образ Крампуса вошел в христианские традиции и использовался для воспитания детей.

Пока добрый Святой Николай приносит подарки вежливым малышам, Крампус имеет другую роль - наказывать тех, кто в течение года не слушался. Его ночь – Крампуснахт – отмечают 5 декабря, накануне Дня Святого Николая. В это время дети могут получить как подарок, так и кусок угля, если они плохо себя вели в течение года.

По легенде, Крампус наказывал непослушных детей / Фото GettyImages

По легенде, Крампус хватает непослушных детей в мешок и может или выпороть их, или даже забрать в ад, в зависимости от того, насколько они были непослушными.

Как в сети относятся к параду Крампуса?

Пользователь @pavlo_shvydun поинтересовался у пользователей в Threads, как они относятся к параду Крампуса. На что получил довольно разные реакции. Некоторые из пользователей признается, что мечтает о подобных масштабных празднованиях и в Украине.

"А я мечтаю, чтобы у нас возродилась традиция с таким размахом праздновать Маланку", – пишет один из комментаторов.

Другие шутят, что украинцев такими парадами не напугаешь, ведь тот, "кто в Украине видел Маланку, Крампуса не боится".

Украинцы обсуждают парады Крампуса в Threads / Скриншот

Впрочем, не всем нравится идея демонических образов, ведь считают, что на Рождество нужно праздновать рождение Иисуса, а не радоваться демоническим маскам.

На это другие пользователи напоминают, что украинские рождественские традиции тоже включают маски с языческими корнями.

"Коляда на Рождество включает переодевание в обрядовые маски (Коза, Черт, Маланка, Дед, Баба), что является древней традицией, которая сочетает языческие верования о встрече душ умерших и христианский праздник. Цель переодевания - отгонять зло", – отмечает один из пользователей.

Также среди комментаторов можно встретить и тех, кто выражает восхищение западной традицией.

