Ілон Маск розкрив, яке запитання він ставить на кожній співбесіді, щоб викрити брехуна

Американський мільярдер Ілон Маск розповів, як він перевіряє кандидатів під час співбесіди. Всього одне запитання допомагає йому викрити брехунів та виявити справжніх геніїв.

Яке питання ставить Ілон Маск під час співбесіди?

Коли Маска запитали про навички, які він шукає у кандидатів, бізнесмен відповів, що замість перевірки кваліфікації він концентрується лише на одному запитанні.

Під час співбесіди він запитує потенційних співробітників про їхню кар'єрну історію і ставить просте питання: "З якими найскладнішими проблемами ви мали справу, як з ними справлялися і як приймали рішення в ключові моменти?".

За словами мільярдера, відповіді на це питання зазвичай дають йому "дуже гарне уявлення про когось" та навіть дозволяють визначити, чи каже вона правду.

Я справді шукаю докази виняткової здатності, щоб вони зіткнулися зі справді складними проблемами та подолали їх. І, звісно, ви хочете переконатися, що якщо були якісь значні досягнення, вони справді були відповідальними чи хтось інший відповідальніший,

– пояснює Маск.

Він додає, що люди, які дійсно "боролися з проблемою", добре її розуміють і не забувають деталей.

"Тож ви можете поставити їм дуже детальні запитання про це, і вони знатимуть відповідь, тоді як особа, яка насправді не відповідальна за це досягнення, не знатиме подробиць", – зазначає Маск.

Що запитував Стів Джобс під час співбесіди?

Як повідомляє 3DVF, засновник Apple Стів Джобс прославився не лише інноваційними продуктами, а й жорстким підходом до формування команди. Під час конференції All Things Digital D8 у 2010 році він розповів, яке запитання ставив кандидатам, щоб краще зрозуміти їхню справжню сутність.

Що ви відчували у свій найгірший день на роботі?,

– запитував Джобс у претендентів.

Його цікавили не гучні історії успіху чи завчені відповіді, а щира розповідь про те, як людина переживає провал. Уникнення відповіді або надто технічне пояснення свідчили про брак самоаналізу та емоційного інтелекту.

Водночас відвертість і готовність говорити про невдачі демонстрували зрілість, витримку та вміння перетворювати труднощі на поштовх до розвитку.

