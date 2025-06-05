Інесі Братущик – 55: легендарні пісні співачки, котрі викликають приємну ностальгію

5 червня 1970 року народилася народна артистка України Інеса Братущик. Виконавиця відома чималої кількістю хітів, а зараз виступає на благодійних концертах і фестивалях, збираючи кошти на підтримку Сил оборони України.

Свого часу вона була солісткою вокально-інструментальних ансамблів "Мальва" і "Смерічка" та записала 3 альбоми у дуеті зі своїм чоловіком Орестом Хомою. Більше про найвідоміші хіти Інеси Братущик розповість 24 Канал.

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Музичний шлях Інеси Братущик

Співоча кар'єра Інеси Братущик почалася у ВІА "Мальва" у 1988 році, а вже через 2 роки вона стала солісткою ВІА "Смерічка" та співала з Назарієм Яремчуком.

Інеса Братущик, Павло Дворський, Назарій Яремчук – "Пам'ятай свій край": дивіться відео

З 1992 року Інеса Братущик співала у дуеті з Орестом Хомою – своїм чоловіком. Удвох вони записали 3 альбоми і серед доробку є чимало хітів, які для багатьох звучать як ностальгія за юністю чи дитинством, бо саме тоді вони часто лунали на "Території А".

Інеса Братущик та Орест Хоча – "Дощі холодні": дивіться відео

Зі Львова до Києва свого часу зіркове подружжя переїхало за особистим запрошенням президента Леоніда Кучми та продовжувало свою кар'єру там.

Інеса Братущик та Орест Хома – "Кришталеві слова": дивіться відео

Інеса Братущик та Орест Хома – "Ти мене не любиш": дивіться відео

Коли почалося російське вторгнення у 2014 році, Інеса Братущик часто навідувалася на Донбас та виступала перед українськими військовими. Повномасштабне вторгнення артистка зустріла у потязі зі Львова до Києва. Родина вирішила тимчасово евакуюватися до Польщі, згодом опинилися в Канаді, де й проживають досі. Кілька разів Інеса поверталася до України та їздила на фронт – виступала перед військовими та передавала дрони, котрі купувала за зібрані на благодійних концертах кошти.