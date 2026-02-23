Її обожнювали мільйони, але він обрав іншу: історія кохання Марії Каллас і Арістотеля Онассіса

Про харизматичного грецького мільярдера досі згадують біографи та різні видання. Його називали "золотим греком", оскільки він володів величезними статками, любив владу та розкіш. Однак крім грошей, у житті Арістотеля Онассіса посідали вагоме місце його жінки.

Багатьом він відомий як чоловік Джекі Кеннеді – вдови американського президента, йдеться на сайті "Українки". Та задовго до цього понад 15 років поруч з ним була інша жінка – Марія Каллас, яку називали "золотим голосом" XX століття.

Якою була історія кохання Марії Каллас і Арістотеля Онассіса?

Коли вони вперше зустрілися на одному з прийомів – їй було 36 років. На той час Каллас вже виступала на найпрестижніших сценах світу – від Метрополітен-опера до Ла Скали. У розпал кар’єри вона важила майже 100 кілограмів, але зуміла схуднути вдвічі.

Арістотелю Онассісу було 53. За його плечима – діти, шлюб з грецькою аристократкою, десятки романів та репутація зваблювача жіночих сердець. Він добивався уваги Марії як умів: розкішні подарунки, квіти, знаки уваги й запрошення на світські події.

Оперну співачку він запросив у круїз на власній легендарній яхті "Крістіна", куди запрошували лише найвпливовіших людей світу. Серед гостей були Черчілль, герцоги та навіть законна дружина Онассіса – Тіна. Саме вона стала свідком зародження їхньої любові. Тіна застукала обох за поцілунком на яхті – тоді світський відпочинок перетворився на скандал, який відбувався на очах у гостей.



Марія Каллас і Арістотель Онассіс / Фото Pinterest

Любовний трикутник

Арістотель Онассіс не любив відступати від задуманого, тому прийшов до її дому пропонувати гроші чоловікові, аби лише отримати можливість бути з Марією. Тоді гордий грек був готовий на все. Чоловік Марії не став утримувати дружину, тому наступного дня вона таємно поїхала до Онассіса. За її словами, лише з ним вона відчула справжню глибину почуттів – не сценічних, а реальних.

Головний чоловік її життя

Їхній роман тривав майже 10 років. Він обіцяв одружитися, але постійно відкладав рішення. Тоді його все влаштовувало й без офіційного шлюбу. Марія стала для нього підтримкою, порадницею та окрасою світського життя.

Заради нього вона навіть зробила паузу в кар’єрі, коли дбала про його здоров’я. У 43 роки вона вперше завагітніла, але Онассіс поставив ультиматум: або він, або дитина. І Марія знову обрала його.



Марія Каллас і Арістотель Онассіс / Фото Pinterest

Зрада з Джекі Кеннеді

Про його одруження з Джекі Кеннеді вона дізналася з газет. Він тихо уклав з нею шлюб, поки вони з Марією перебували у сварці. Кажуть, тоді Каллас втратила голос просто на сцені.

Повернення блудного мільярдера

До життя після отриманого болю, її частково повернув режисер Паоло Пазоліні, запросивши Марію на роль Медеї. І самі тоді Онассіс знову з’явився, коли був втомлений проблемами, скандалами та шлюбом з Джекі. Він прийшов до її вілли й насвистував мелодію з "Травіати" під її вікнами. Вона його пробачила.

Тоді світ знову бачив їх разом. Онассіс укладав чергові великі угоди, заснувавши Olympic Airways, а Джекі залишалася його законною дружиною, живучи у Нью-Йорку.

Завершення історії кохання

Згодом на Арістотеля Онассіса обрушилася одна трагедія за іншою. В авіакатастрофі загинув його син. Після цього від передозування пішла з життя колишня дружина, а донька Крістіна вийшла заміж за розлученого бідняка, чого дуже не хотів Арістотель.

Коли бізнес почали атакувати конкуренти, магнат стрімко почав втрачати моральні та фізичні сили. У цей час в його житті залишалася Марія. Він раптово зліг з міастенією й помер, а Марія пережила його всього на 2 роки.

Вона замкнулася останні роки у своїй віллі й не впускала нікого, крім допогосподарки. Офіційно причиною смерті став серцевий напад, хоча, подейкують, що вона добровільно пішла з життя. Так завершилася історія кохання, яка пройшла пристрасть, зраду й неминучу розплату.

Який фільм розповідає про життя Марії Каллас?

Біографічний фільм "Марія" присвячений шляху знаменитої оперної співачки Марії Каллас та останнім рокам її життя в Парижі у 1970-х, пише Harpers Bazaar. Роль Марії Каллас зіграла 49-річна Анджеліна Джолі, володарка премії "Оскар", зірка картин "Турист" і "Чаклунка".

