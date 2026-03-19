Пережила скандал з Кардаш'ян і Лоуренс: що стоїть за успіхом відомої компанії Apple

Історія створення iPhone – це довгий шлях сміливої ідеї команди Стіва Джобса. За цим стояли роки розробок, ризиковані рішення, невдалі спроби та факапи, але саме вони привели до появи продукту, який не просто став популярним, а змінив саму індустрію смартфонів.

Зараз майже у кожного в руках можна побачити один із найвідоміших смартфонів у світі Apple iPhone. Але мало хто замислюється, як саме цей гаджет пройшов шлях від новинки до глобального феномена та здобув таку шалену популярність у всьому світі.

Як Apple iPhone з'явився та змінив індустрію?

Історія iPhone почалася з амбіцій Стіва Джобса створити ідеальний сенсорний пристрій без стилуса (тобто, керувати телефоном просто пальцями). Всередині Apple запустили секретний проєкт Project Purple, над яким команда працювала фактично ізольовано та в надінтенсивному режимі.



Стів Джобс / фото Вікіпедії

Результатом став перший iPhone, презентований у 2007 році – пристрій, що поєднав телефон, плеєр і браузер. Хоча сам гаджет на той момент працював нестабільно, а презентація трималася на чітко прописаному сценарії, ефект був приголомшливий. Уже за рік запуск App Store перетворив iPhone на універсальну платформу і заклав основу для його глобального успіху.

Які є відомі провали Apple?

Попри культовий статус, історія iPhone не обійшлася без серйозних помилок. Ще на старті Apple довелося врегульовувати конфлікт із Cisco через назву iPhone. Згодом компанія стикалася з технічними проблемами – зникненням сигналу в iPhone 4 та "гнучким" корпусом iPhone 6.

Дженніфер Лоуренс і Кім Кардаш'ян / фото Glamour

У 2014 році вибухнув масштабний скандал через витік особистих фото знаменитостей із iCloud, серед яких були Дженніфер Лоуренс і Кім Кардаш'ян. Додатково компанію критикували за уповільнення старих моделей після оновлень, що призвело до судів і виплат компенсацій.

Що відомо про iPhone 18 вже зараз?

Apple готує одне з найбільших оновлень лінійки iPhone за останні роки, зазначає MacRumors. Очікується, що серія iPhone 18 отримає одразу кілька моделей: від базових до преміальних, включно з абсолютно новим складним смартфоном, який наразі умовно називають iPhone Fold.

Головна зміна – це нова стратегія запуску: топові моделі з'являться восени 2026 року, а доступніші версії доведеться чекати до 2027-го. Таким чином компанія фактично розділяє релізи, підштовхуючи користувачів до дорожчих пристроїв. Найбільше уваги привертає саме складний iPhone.

За чутками, він отримає "книжковий" формат із двома екранами, тонкий корпус і майже непомітну складку – те, над чим Apple працювала роками. Також очікуються потужні чіпи нового покоління, покращені камери та більша автономність. Загалом iPhone 18 може стати одним із наймасштабніших пристроїв Apple за останній час.

