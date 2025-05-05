Йому 65, а їй 16: історія забороненого кохання Івана Мазепи з його похресницею Мотрею Кочубей

Один із найдраматичніших романів в історії України – стосунки Івана Мазепи з його похресницею Мотрею Кочубей. Щоправда, вся ця історія відома лише з московських джерел, і до сьогодні не можна точно сказати, що відбувалося насправді.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Локальну історію".

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Що відомо про кохання Мазепи та Мотрі Кочубей

Ще за життя гетьман Іван Мазепа здобув славу героя-коханця.

Як я чув, гетьман Мазепа, поза іншими своїми прикметами, приваблює легко до себе своїми чарами жінок, як хоче цього,

– писав про Мазепу французький дипломат у Варшаві Франціс Бонак у 1707 році.

Саме такі розповіді й стали підґрунтям для романтичного образу гетьмана. Очевидно, що Мазепа володів рисами, які викликали симпатію у жінок того часу: хороша освіта, досвід при дворі польського короля і талант домовлятися. Особливо він вирізнявся красномовством. Це підтверджують його листи до Мотрі Кочубей.

"Моє серденько, мій квіте рожаний! Сердечно від того болію, що недалеко від мене їдеш, а я не можу очиць твоїх і личка біленького видати, через сей листочок кланяюся, всі членики цілую люб’язно", – писав Мазепа.

Ці листи, ймовірно, написані наприкінці 1704 року, коли Мазепа вже два роки був удівцем. І саме тоді у нього спалахнуло почуття до власної хрещениці. Різниця у віці між ними – 49 років – не мала аж такого значення. Гетьман навіть сватався до родини Кочубеїв, але отримав відмову, адже стосунки хрещеного батька з хрещеницею – гріх. Зі слів Кочубея, він не міг дати згоди на таке одруження, бо вчинив би як "законопереступний батько і маловірний християнин".

Портрет Мазепи з Дніпровського історичного музею / Фото Wikipedia

Спершу, за версією Кочубея, Мотря не відповідала Мазепі взаємністю. Хоч гетьман і намагався її схилити до стосунків й начебто пропонував спершу три, а потім десять тисяч червоних за "побачення". А згодом, як стверджувалося, він "вдався до чародійства".

"Чари" полягали в тому, що Мазепа "брав сорочку її з тіла, а потім кілька раз до себе. Брав і намисто з шиї кілька раз. А для чого, то його праведна совість знає".

Щось змінилося – і незабаром Мотря наважилася втекти до свого коханого. Проте згодом Мазепа повернув її назад до батьків. Він пояснив це відсутністю церковного благословення та страхом, що родичі нашлють прокляття.

Щоб твої родичі по всім світі розголосили, що взяв у нас дочку уночі ґвалтом і держить у себе замість підложниці,

– писав гетьман у Листі до Мотрі.

І, як з'ясувалося, гетьман не помилявся. У своєму доносі Кочубей трактував утечу доньки як насильницьке викрадення. Повернувшись до рідного дому, життя Мотрі, вочевидь, стало нестерпним. Її мучила й навіть била матір Любов Кочубей. Ймовірно, Мотря розповіла про це Мазепі, адже в одному з його листів знаходимо такі слова: "Тяжко засумував я, почувши, що катиця не перестала Вашу милість мучити, як це і вчора те учинила. Я сам не знаю, що з нею, гадиною, чинити". Ба більше, він радив Мотрі втекти з дому: "Коли вони, прокляті твої, тебе цураються, іди в монастир".

Попри всі ці події, гетьман продовжував підтримувати контакт із родиною Кочубеїв. Ба більше – він мав з ними родинні зв’язки: його племінник Іван Обидовський був одружений з Анною, іншою донькою Василя Кочубея. На той момент сам Кочубей усе ще обіймав посаду генерального судді Гетьманщини. Однак винуватцем ситуації Мазепа вважав не його, а дружину Любу. Тому радив генеральному судді приборкати свою "горду, балакучу жінку".

Картина "Іван Мазепа і Мотря Кочубеївна" / Фото rodovid.org

У листуванні до Кочубея гетьман також відкидав будь-які звинувачення у стосунках з його донькою: "Про блуд я не знаю і не розумію. Хіба сам блудиш, коли жінки слухаєш".

Цей пристрасний роман розпочався неочікувано і так само швидко згас. Із листів видно, що Мотря охолола до Івана Степановича.

Спомни тільки на свої слова, спомни на свою присягу. Спомни на свої рученьки, котрії мені не наоднократ давала, що до смерті любити обіцяла,

– закидає він Кочубеївні.

У 1707 році, через три роки після цих подій, Мотря вийшла заміж за представника козацької старшини Семена Чуйкевича. Мазепа, ймовірно, досі мав до неї почуття, бо був проти цього шлюбу. Як зазначав Кочубей у своєму доносі, навесні того ж року він звернувся до гетьмана з проханням дозволити сватання, але отримав відмову. Мазепа буцімто переконував його почекати.

"Як будемо з ляхами в єдності, тоді знайдеться твоїй дочці жених з тої сторони лядської знатний який шляхтич, котрий твоїй фортуні доброю буде підпорою", – обіцяв він.

Важливо зазначити, що ця історія відома нам виключно з московських джерел – зокрема з доносу Василя Кочубея, до якого були додані листи Мазепи до Мотрі. Якою була істина насправді, ми вже, на жаль, не дізнаємося.

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