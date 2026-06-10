Сподобалося більше, ніж борщ: як канадець протестував чебуреки та печеню на Краківському ринку

Канадець Алекс вперше скуштував одну з найпопулярніших вуличних страв – чебуреки. Втім, найбільше його вразила не ця страва, а традиційна печеня, яка сподобалася йому навіть більше за борщ. Своє гастрономічне знайомство з українською кухнею він влаштував у невеликому кафе на території одного зі львівських базарів.

Які чебуреки скуштував канадець у на Краківському базарі у Львові та чи сподобалися вони йому, розповів @yaboyalexua в TikTok.

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Алекс з Канади спробував у Львові чебуреки та печеню

У мережі набирає популярності відео канадського блогера Алекса, який вирушив на Краківський базар у Львові, щоб скуштувати місцеві чебуреки. Пошуки привели його до невеликого закладу на території ринку, який став для іноземця справжнім гастрономічним відкриттям.

Попри мовний бар'єр, Алекс без проблем зробив замовлення та знав усі потрібні слова для цього. Спочатку він поцікавився, чи є у меню солянка, однак цієї страви не виявилося. Натомість йому запропонували печеню.

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Крім того, він додатково замовив 2 чебуреки – з м'ясом і сиром. За обід блогер заплатив 230 гривень, що становить трохи більше ніж 5 доларів США.

Цікаво, що найбільше канадця вразила саме печеня. Він зізнався, що страва сподобалася йому навіть більше, ніж український борщ.

Не менш захоплено блогер відгукнувся і про чебуреки: зазначив, що вони мають неймовірний аромат та значно більші, ніж він очікував. Особливу похвалу отримав сирний чебурек, який Алекс оцінив на максимальні 10 балів із 10. Таку ж оцінку він поставив і печені.

Канадець скуштував чебуреки та печеню на Краківському базарі у Львові: дивіться відео

Як австралійка оцінила українські солодощі?

Австралійка спробувала одну з найвідоміших цукерок від Roshen – "Кара-Кум". Реакцію дівчини показав український блогер andri__ko, який регулярно публікує відео з дегустаціями українських продуктів для своєї коханої.

Перед дегустацією вона припустила, що всередині буде карамельна начинка. Однак після першого шматочка дівчина одразу здивувалась, адже її очікування зовсім не виправдались. Вона зізналась, що цукерки їй не дуже сподобались, а також зазначила, що у смаку занадто сильно відчувається цукор.

Загалом цукерки "Кара-Кум" від Roshen вже багато років залишаються одними з найвідоміших солодощів в Україні. Основою цукерок є праліне з тертим горіхом та додаванням вафельної крихти, яке покривають шоколадною глазур'ю.