Какие чебуреки попробовал канадец в на Краковском базаре во Львове и понравились ли они ему, рассказал @yaboyalexua в TikTok.

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Алекс из Канады попробовал во Львове чебуреки и жаркое

В сети набирает популярность видео канадского блогера Алекса, который отправился на Краковский базар во Львове, чтобы попробовать местные чебуреки. Поиски привели его к небольшому заведению на территории рынка, который стал для иностранца настоящим гастрономическим открытием.

Несмотря на языковой барьер, Алекс без проблем сделал заказ и знал все необходимые слова для этого. Сначала он поинтересовался, есть ли в меню солянка, однако этого блюда не оказалось. Вместо этого ему предложили жаркое.

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Кроме того, он дополнительно заказал 2 чебуреки – с мясом и сыром. За обед блогер заплатил 230 гривен, что составляет чуть больше 5 долларов США.

Интересно, что больше всего канадца поразило именно жаркое. Он признался, что блюдо понравилось ему даже больше, чем украинский борщ.

Не менее восторженно блогер отозвался и о чебуреках: отметил, что они имеют невероятный аромат и значительно больше, чем он ожидал. Особую похвалу получил сырный чебурек, который Алекс оценил на максимальные 10 баллов из 10. Такую же оценку он поставил и жаркому.

Канадец попробовал чебуреки и жаркое на Краковском базаре во Львове: смотрите видео

Как австралийка оценила украинские сладости?

Австралийка попробовала одну из самых известных конфет от Roshen – "Кара-Кум". Реакцию девушки показал украинский блогер andri__ko, который регулярно публикует видео с дегустациями украинских продуктов для своей любимой.

Перед дегустацией она предположила, что внутри будет карамельная начинка. Однако после первого кусочка девушка сразу удивилась, ведь ее ожидания совсем не оправдались. Она призналась, что конфеты ей не очень понравились, а также отметила, что во вкусе слишком сильно чувствуется сахар.

В общем конфеты "Кара-Кум" от Roshen уже много лет остаются одними из самых известных сладостей в Украине. Основой конфет является пралине с тертым орехом и добавлением вафельной крошки, которое покрывают шоколадной глазурью.