Про такого Шевченка не розкажуть у школі: оголений автопортрет та інші пікантні картини митця

9 березня в Україні відзначають 211-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка – геніального поета і не менш геніального художника. Творча спадщина Шевченка налічує щонайменше 1 000 картин, близько 300 з них, ймовірно, втрачені.

Для багатьох із нас Шевченко ще зі школи асоціюється виключно з "дідусем у шапці й кожусі", який "думав думи", проте поет та художник жив яскравим й насиченим життям, про що свідчить його творчість. Про найбільш пікантні картини у доробку Тараса Шевченка розповідає 24 Канал.

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Оголені натури й відвертий автопортрет

Тарас Шевченко був проти будь-яких обмежень – як і у власному житті, так і в творчості. Він не боявся експериментів та творив те, що багато людей і в наш час вважають "занадто відвертим".

Однак Тарас Григорович як художник обожнював зображати усю красу людського тіла, тому серед його доробку можна знайти чимало оголених натур – як чоловічих, так і жіночих.

Однією з перших відвертих картин Шевченка є "Жінка в ліжку".



"Жінка в ліжку", 1839 – 1840 роки

І загалом відверті картини з жіночими натурами присутні у творчості Шевченка від юних років і аж до кінця життєвого й творчого шляху.

Відверті картини Шевченка з жіночих натур (18+)

Те ж саме стосується й чоловічих натур у картинах Шевченка. Проте якщо у ранній творчості Шевченко часто зображував повністю оголені чоловічі тіла, то пізніше більше зосереджувався на торсі, переважно – любив зображувати чоловічі спини.

Відверті картини Шевченка з чоловічих натур (18+)

І, звісно, не можна не згадати автопортрет Шевченка, який у Російській імперії та в СРСР був під цензурою, адже такий Шевченко повністю виходив за рамки "бідного кріпака, який все життя страждав". І мова йде про оголений автопортрет художника, який цілком можна назвати першим "нюдсом" в Україні.



Відвертий автопортрет Шевченка

Тарас Шевченко – геніальна і непересічна особистість. Людина, котра проявила неабиякий талант у поезії й живописі та стала культовою особистістю в українській історії, пророком та кобзарем. Після нав'язаного радянською пропагандою образу "бідного кріпака, який все життя боровся з царем", українці продовжують наново відкривати для себе Шевченка – різного і непересічного.