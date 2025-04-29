Була коханкою, а син не хотів її бачити: що відомо про волинянку, яка стала принцесою Таїланду

Уродженка Волині Катерина Десницька стала першою українкою, яка увійшла до королівської родини Таїланду. Її шлях – це історія про кохання і розчарування, відвагу на війні та непростий шлях до королівського титулу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українки".

Дивіться також Науковець, лірик та бунтар: що ми знаємо про брата Лесі Українки

Що відомо про юні роки Десницької

Катерина Десницька народилася у заможній волинській родині, однак з раннього дитинства залишилася без розкошів і фактично сиротою. Коли їй було лише два роки, помер батько – відомий і впливовий голова Луцького окружного суду. А в шістнадцять Катерина втратила і матір, яка померла від раку.

На той час вона разом із вісьмома братами й сестрами вже мешкала у Києві: після смерті чоловіка мати продала все майно у Луцьку й переїхала до столиці. Варто зазначити, що це був другий шлюб батьків Десницької, обидва були вдівці і разом виховували 2 дітей від першого шлюбу матері, 5 – від першого шлюбу батька і ще 2 спільних дітей.

Попри складнощі, усі діти здобули гарну освіту. Зокрема, Катерина закінчила престижну Фундуклеївську жіночу гімназію в Києві, а згодом – курси медсестер у Санкт-Петербурзі при шпиталі імені імператриці Марії Федорівни.

Катерина Десницька / Фото з відкритих джерел

Десницька нагороджена Георгіївським хрестом за мужність і ще двома бойовими нагородами російсько-японської війни 1905 року. Катерина вирушила на фронт медсестрою у складі пересувного шпиталю, прагнучи бути ближче до свого першого кохання – молодого курсанта Івана. Після завершення війни її запросили на імператорський бал георгіївських кавалерів, де до танцю її запросив гвардійський гусар.

Цим гусаром виявився Чакрабонгсе Буванафа, або просто Чакрабон – син короля Сіаму (так називали Таїланд до 1939 року) Рами V. З юних років він навчався в імператорському Пажеському корпусі, служив корнетом лейб-гвардії імператорського гусарського полку та був курсантом Академії Генерального штабу.

Катерина Десницька і принц Сіаму Чакрабонгсе Буванафа / Фото з відкритих джерел

За однією з версій, Чакрабон і Катерина могли познайомитися ще раніше – у світському салоні мадам Храповицької, де збиралася тодішня "золота молодь". Хай там як, саме бал георгіївських кавалерів у 1906 році став офіційним початком їхнього кохання.

На момент знайомства Чакрабону ледь виповнилося 22 роки, а Катерині – 19.

Яким був шлях Десницької до королівського титулу

Перші чотири роки Катерина залишалася лише коханкою принца Чакрабона, і навіть народження у 1908 році їхнього сина Чули не змінило цього статусу. Король Сіаму не визнавав цей союз, адже принц обрав простолюдинку, слов’янку та ще й християнку, а не буддистку, як усі сіамці.

Втім, для самих закоханих це не стало перешкодою. Чакрабон разом із Катериною спершу вирушив до Одеси, потім до Стамбула, де вони таємно обвінчалися. Після цього пара жила в Туреччині, Єгипті та Сінгапурі, у палаці Парускаван, який принцу подарували.

Катерина Десницька з принцом Сіаму і сином Чулою Чакрабонґсе / Фото "Українки"

Офіційно принцесою Катерина стала лише після смерті свого "свекра" – короля Рами V. Новим монархом став старший брат Чакрабона, який чуйно поставився до неофіційної невістки та маленького племінника. Він офіційно визнав їх, оформив шлюб, надав Катерині титул принцеси Сіаму вищого рангу, а Чакрабона призначив керівником Військової академії та Генерального штабу сіамської армії.

У 1911 році високоповажне подружжя здійснило офіційний візит до Києва.

Чому шлюб Десницької розпався

Через дев'ять років після офіційного шлюбу Катерина подала на розлучення з принцом Чакрабоном. Причина була банальна: принц закохався в іншу – юну спадкову принцесу Чаваліт, яка була його племінницею. Волинянка відмовилася прийняти місцеву традицію багатоженства та погодитися на роль однієї з дружин.

Вона також відмовилася від чималого утримання, обравши скромні аліменти та свободу. Найбільшою трагедією для неї стало те, що сина Чулу їй не дозволили забрати. Він ніколи не пробачив матері її рішення і до кінця життя уникав спілкування з нею.

Катерина Десницька з сином / Фото "Українки"

Згодом Катерина вдруге вийшла заміж. Після розлучення вона переїхала до брата в Шанхай, де той працював дипломатом. Там вона влаштувалася на роботу в Червоний Хрест і купила невеликий будинок, частину якого здавала квартирантам. Серед мешканців був і електрик Ґарі Клінтон. Їхні стосунки поступово переросли в кохання, і пара одружилася. З початком японсько-китайської війни вони емігрували до США – на батьківщину Ґарі.

Тим часом колишній чоловік Катерини, принц Чакрабон, намагався узаконити свої стосунки з Чаваліт. Однак через близьку спорідненість їм відмовили у дозволі на офіційний шлюб, хоча закрили очі на цивільний. Проте тривало це недовго: у 1920 році принц раптово помер від запалення легенів.

Катерина Десницька працювала у Червоному Хресті / Фото з відкритих джерел

Катерина отримала частину спадку завдяки розпорядженню брата колишнього чоловіка – короля Сіаму. Приїхавши на похорон колишнього чоловіка, вона дізналася, що все майно принц залишив своїй коханці. Втім, король розподілив спадок порівну між трьома: Чаваліт, Катериною та її сином.

Після цього Катерина повернулася до США, де спочатку жила з другим чоловіком, а згодом розлучилася. Після Другої світової війни вона переїхала до Парижа, де мешкала її сестра.

Життя Катерини Десницької обірвалося на 74 році життя від серцевого нападу.

До слова, в історії була ще одна українка, яка мала королівський титул – Юлія Муллок. Дивовижно, але саме вона стала останньою принцесою Кореї.