Вчора це здавалось абсурдом: неочікуваний додаток до кави, який стає шалено популярним

Кавові напої дуже популярні по всьому світу, тому не дивно, що кожного дня з'являється щось нове. Наприклад, раніше ідея додати вершкове масло до кави здавалась абсурдною, проте все дуже змінилось буквально за кілка днів.

Такий напій отримав назву "бронекава". Все частіше його свідомо додають до меню, пише kavoman.

Що відомо про цей напій?

Bulletproof coffee – "бронекава" або "куленепробивна кава" – чорна кава, змішана з вершковим маслом або кокосовою олією. Цей напій став особливо популярним серед прихильників кето-дієти, біохакерів та тих, хто зосереджений на усвідомленому харчуванні. Вони стверджують, що вона може слугувати альтернативою сніданку, забезпечуючи при цьому стійкий заряд бадьорості на весь день.



Бронекава – новий тренд / Фото Freepeek

Вона може пригнічувати відчуття голоду, тому споживати її варто помірно. Така кава підійде не всім і справа не тільки у специфічному смаку, а й у її властивостях.

Важливо! "Бронекаву" готують тільки із якісних продуктів – це принципово важливо для напою.

Вершкове масло може слугувати "пом'якшувачем" до смаку кави. Крім цього, воно допомагає розкрити приховані нотки та відчути їхню глибину. Так смак стане більш округлим, а залишкова кислотність кави зникне зовсім.

Чому у каву додають сіль?

Цікаві додаки до кави завжди були популярними. Баристи постійно шукають нові способи розкривати смаки напою.

Наукові дослідження стверджують, що сіль дійсно може позитивно впливати на смак кави. Основна причина полягає у здатності солі зменшувати гіркоту та посилювати інші нотки смаку, пише Coffee Blog.

Додавання солі до кави – не нова тенденція, а практика, що існувала століттями в різних культурах. У таких країнах, як Туреччина та Угорщина, сіль зазвичай використовують для пом'якшення гіркоти та покращення загального смаку напою. Крім того, у скандинавських країнах, таких як Швеція та Норвегія, традиційним є додавання солі до кави, звареної на морській воді, що надає напою особливого смаку.

